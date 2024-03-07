У Стамбулі Володимир Зеленський ознайомився з будівництвом корветів для ВМС України та зустрівся з українськими військовими

Під час робочого візиту до Турецької Республіки Президент Володимир Зеленський відвідав суднобудівні верфі, де споруджують корвети для Військово-Морських сил Збройних Сил України відповідно до Стратегії розвитку ВМС ЗСУ до 2036 року.

Глава держави ознайомився зі ступенем готовності та оснащенням корвета «Іван Мазепа», його технічними характеристиками та можливостями. Цей протичовновий корвет типу Ada має стати майбутнім флагманом ВМС України.

На судні Президент зустрівся та поспілкувався з військовослужбовцями ВМС України, які проходять курси з експлуатації та обслуговування систем цього корабля.

Володимир Зеленський подякував їм за службу.

«Дякую вам за службу, за те, що Україну тут дуже поважають. Ви знаєте, що ми очікуємо вас в Україні. Щоб були ще більш потужними наші Сили безпеки та оборони», – зазначив Глава держави.

Президент вручив двом військовим медалі «Захиснику Вітчизни», якими їх нагороджено за самовіддані дії, виявлені в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов’язку.

Володимир Зеленський також ознайомився з перебігом будівництва корвета класу Ada, якому сьогодні указом Президента присвоєно ім’я гетьмана Івана Виговського і який теж має посилити наш військово-морський флот.

Глава Української держави висловив подяку всім причетним за те, що будуються такі військові кораблі.

«Надзвичайно вдячний за партнерство Президенту Туреччини Ердогану та всім оборонним компаніям Туреччини й України, які створюють такий потужний результат щодо повернення миру для України», – сказав він.

Корвети типу Ada є сучасними кораблями прибережної зони, які мають можливості протичовнових операцій та патрулювання у відкритому морі з широким використанням у конструкції принципів стелс-технології. Концепція конструкції та бойового застосування корвета типу Ada подібна до концепції літоральних кораблів типу Freedom, розроблених компанією Lockheed Martin для ВМС США. Корвети типу Ada мають потужніше озброєння, потужніші радарні та сонарні системи.

Будівництво корвета «Іван Мазепа» було розпочато у квітні 2021 року. У вересні 2023-го відбулася урочиста церемонія закладки кіля корабля. Планувалося, що у 2022 році корвет буде переправлено в Україну, і вже у 2024-му він мав увійти до складу ВМС ЗСУ. Через війну, розпочату Росією проти України, відправку корвета було відтерміновано.