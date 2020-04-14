У святкові дні кожен вірянин відповідальний за здоров’я інших – Президент

Президент України Володимир Зеленський заслухав щоденну доповідь щодо протидії поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 у державі. На нараді повідомили, що, за висновками анестезіологів, якість апаратів штучної вентиляції легень вітчизняного виробництва відповідає стандартам імпортованого обладнання. Тому вже найближчими тижнями очікується поставка українських апаратів ШВЛ до лікарень.

Міністерство охорони здоров’я повідомило про готовність розпочати консультації онлайн, які проводитимуть сім найфаховіших практиків – анестезіологів-реаніматологів. До цього онлайн-курсу вже можуть підключитися 100 опорних лікарень з 242.

«Комунікації зараз не може бути забагато. Кожен лікар повинен мати можливість поставити запитання й обговорити проблему, що виникла», – сказав Володимир Зеленський.

Також учасники наради заявили про важливість ретельної комунікації з регіонами щодо забезпечення умов самоізоляції, обсервації людей, які прибувають з-за кордону, а також контролю за дотриманням карантинних заходів в областях.

Наголошено на тому, що перед Великодніми святами можуть виникати провокації із закликами порушувати карантинні та безпекові заходи.

«Скупчення людей на свята, на богослужіннях – сьогодні найнебезпечніше, що може бути. Поцілунки, причащання, перебування поруч. Це прямий спосіб зараження. І кожен має бути свідомий того, що відповідає не лише за себе, а й за здоров’я та життя своїх близьких, родичів та людей навколо», – зазначив Володимир Зеленський.