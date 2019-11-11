У Таллінні розпочалася зустріч президентів України та Естонії

У Таллінні розпочалася зустріч Президента України Володимира Зеленського, який перебуває в Естонській Республіці з офіційним візитом, з Президентом Естонії Керсті Кальюлайд.

Офіційна церемонія зустрічі розпочалася на площі перед будівлею Офісу Президента Естонської Республіки. Глави держав оглянули стрій роти почесної варти. Пролунали державні гімни України та Естонської Республіки. Також президенти обмінялися подарунками.

Після завершення зустрічі глави держав підпишуть спільну заяву.

Також відбудуться переговори делегацій під головуванням Володимира Зеленського та Керсті Кальюлайд.

Крім того, президенти проведуть зустріч з представниками ЗМІ.