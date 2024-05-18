У тих, хто вижив, після 1944-го були вкрадені ще десятиліття – Президент України з нагоди Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у відкритті памʼятного каменя, на місці якого в майбутньому зʼявиться Меморіал пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Сьогодні світ вшановує 80-ті роковини депортації з півострова Крим, яку влаштувала радянська влада.

На заході також були присутні лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, міністр оборони Рустем Умєров, постійна представниця Президента в Криму Таміла Ташева, військові, волонтери, представники Меджлісу та посли.

«Зараз кожне кримськотатарське серце відчуває біль, коли згадує події тих днів, тих років. Точне число людських втрат від депортації досі невідоме. Вигнання на чужину забрало життя щонайменше третини від загального числа киримли, які тоді жили на півострові», – сказав Президент.

Памʼять усіх убитих депортацією дорослих і дітей вшанували хвилиною мовчання.

Володимир Зеленський зазначив, що з відновлення незалежності України і до 2014 року Крим був щасливим домом для багатьох наших людей. І наголосив, що таким він обовʼязково буде знову після звільнення від російської окупації.

«Півострів, якому судилося стати одним із найкращих для життя місць у Європі, саме таким і буде – без Росії», – наголосив Президент.

Мустафа Джемілєв нагадав, що саме цього дня рік тому Президент запропонував встановити Меморіал памʼяті жертв кримськотатарського народу.

«Значення Меморіалу дуже велике. Це демонструє ставлення держави до корінного народу Криму. І це особливо важливо з урахуванням того, що зараз відбувається з кримськотатарським народом на його батьківщині, в Криму», – сказав він.

Раніше на місці, де має зʼявитися Меморіал, упродовж пів століття стояв памʼятник «чекістам». Кілька років тому його демонтували.

«Памʼятник, що прославляв не людей, а жорстоку систему – систему, яка є винною, зокрема, у геноциді кримськотатарського народу. Саме на цьому місці в Києві має постати меморіал нашої поваги до кримськотатарського народу і вшанування памʼяті всіх жертв геноцидних ударів Росії по нашому Криму», – наголосив Президент.