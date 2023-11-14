У Вашингтоні Андрій Єрмак провів низку зустрічей із членами Конгресу США 

У межах робочого візиту до Сполучених Штатів Америки у складі української делегації, очолюваної першою віцепрем'єр-міністеркою – міністеркою економіки Юлією Свириденко, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів низку зустрічей із членами обох палат Конгресу США.

Зокрема, Андрій Єрмак зустрівся з представниками українського кокусу в Палаті представників Марсі Каптур, Майком Квіглі, Грегорі Міксом та конгресменом Томом Кіном. Очільник Офісу Президента привітав конгресменів з обранням нового спікера Палати представників Майка Джонсона.

Крім того, відбулася зустріч із представниками українського кокусу в Сенаті Ліндсі Гремом, Джин Шахін, Емі Клобучар, Діком Дурбіном, Роджером Вікером та сенаторами Майком Беннеттом і Тімом Кейном.

Андрій Єрмак також зустрівся з лідером республіканської меншості в Сенаті Мітчем Макконнеллом і сенаторами Джоном Корніном, Томом Коттоном, Марком Рубіо, Сюзан Коллінз і Джоном Хоевеном.

Керівник Офісу Президента констатував: кожна така зустріч – це чергове підтвердження стратегічного партнерства між Україною та США.

Він висловив подяку обом палатам Конгресу Сполучених Штатів, обом партіям та всьому американському народові за потужну підтримку й безпрецедентні обсяги допомоги нашій державі в боротьбі з російською агресією.

«Ми надзвичайно цінуємо єдність обох партій США в підтримці України. І ми розраховуємо на її збереження», – сказав Андрій Єрмак.

Очільник Офісу Глави держави відзначив важливість невідкладного розгляду бюджетного запиту адміністрації Президента Сполучених Штатів Америки про фінансування додаткових видатків на допомогу Україні.

Водночас він запевнив, що наша країна прагне перейти до самостійного виготовлення найбільш затребуваної продукції військового призначення. Проте нині, за словами Андрія Єрмака, Україна протистоїть новій осі зла у складі Росії, Ірану та Північної Кореї, тож продовження допомоги нашій державі є не лише критично важливим для України, а й цілком відповідає національним інтересам США.

Серед іншого, Андрій Єрмак розповів про нагальні потреби сил оборони, зокрема в далекобійних системах, артилерії, боєприпасах, танках та іншій бронетехніці. Він також закликав ухвалити відповідне законодавство для продовження надання допомоги Україні з боку Сполучених Штатів.

«Результат на полі бою в Україні буде визначальним не лише для майбутньої безпеки Європи, а й для безпеки всіх регіонів світу. Ми вдячні кожному платнику податків у США за можливість продовжувати нашу боротьбу за свободу, ми вдячні вам за ваші рішення та відповідальність за майбутнє демократії на планеті», – сказав керівник Офісу Президента.

Як акцентував Андрій Єрмак, з огляду на наближення зими та очікуване посилення російського ракетного терору Україна потребує посилення протиповітряного захисту.

«Важливо захистити ключові українські міста та об’єкти критичної інфраструктури, а також маршрути «зернового коридору»», – заявив він.

Сторони також обговорили євроатлантичну інтеграцію України та укладення домовленостей про безпекові гарантії до набуття повноправного членства в НАТО, як це передбачено Спільною декларацією G7, ухваленою у Вільнюсі.

Андрій Єрмак високо оцінив участь США в роботі щодо імплементації Формули миру та підготовки до першого Глобального саміту миру.

Окрему увагу під час зустрічей було приділено питанню конфіскації заморожених російських активів, які мають стати важливим джерелом фінансування повоєнної відбудови України. Керівник Офісу Президента передав запрошення представникам Сполучених Штатів узяти участь у наступній конференції з відновлення України.

Було обговорено питання посилення санкційного тиску на країну-агресорку й повернення незаконно депортованих українських дітей.

«Завдяки вам, членам Конгресу, Президенту Сполучених Штатів та його команді й кожному громадянину США українські воїни звільняють нашу землю від окупантів. Що швидше ми переможемо, то більше життів збережемо. І то меншою буде небезпека від Росії для американців, європейців та всіх людей на планеті», – резюмував керівник Офісу Глави держави.