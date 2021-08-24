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У Вашингтоні Президент і перша леді вшанували пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні

31 серпня 2021 року - 20:50

У Вашингтоні Президент і перша леді вшанували пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні

Під час робочого візиту до США Президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська відвідали Меморіал жертвам Голодомору 1932-1933 років в Україні, відкритий у листопаді 2015 року в центрі Вашингтона.

Глава держави з дружиною поклали символічні сніпки пшениці до підніжжя Меморіалу. Після цього пам'ять жертв страшної трагедії українського народу вшанували члени офіційної делегації України.

Голова Крайового комітету США з визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу Михайло Савків та автор проекту Меморіалу архітектор Лариса Курилас ознайомили Володимира Зеленського з історією створення пам’ятника.

«Цей Меморіал є важливим символом солідарності американського народу з українцями та нагадуванням про одну з найстрашніших трагедій в історії нашого народу та всього людства», – наголосив Президент України.

 

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