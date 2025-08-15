У Вашингтоні відбулися переговори лідерів України, США, Франції, Фінляндії, Німеччини, Великої Британії, Італії, ЄС і НАТО

У Вашингтоні відбулися переговори за участю Президента України Володимира Зеленського, Президента США Дональда Трампа, Президента Франції Емманюеля Макрона, Президента Фінляндії Александра Стубба, Федерального канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, Прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, Голови Ради міністрів Італії Джорджі Мелоні, Президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн і Генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Цій зустрічі передували двосторонні перемовини президентів України та Сполучених Штатів. Глава держави наголосив, що однією з головних тем обговорення з Президентом Трампом були гарантії безпеки.

Володимир Зеленський акцентував, що безпека України залежить від усіх присутніх лідерів. Президент відзначив сильний сигнал США про готовність взяти участь у гарантуванні безпеки й важливість продемонстрованої сьогодні підтримки з боку Європи. Адже Україна, зокрема, розглядає вступ до ЄС як частину гарантій безпеки.

Окремо йшлося про роботу коаліції охочих і конкретні гарантії безпеки, які готова надати кожна з понад 30 країн, що входять до неї.

Під час зустрічі лідери розпочали предметне обговорення деталей щодо гарантій безпеки. Як результат – уже є певні проєкти, і тепер відповідні команди інтенсивно над ними працюватимуть. Усе має бути формалізовано впродовж десяти днів.

«Для нас дуже важливо, щоб це була не пауза в боях, а реальний мир, який можна захистити гарантіями безпеки наших партнерів», – сказав Президент України.

Серед інших важливих тем – звільнення полонених і повернення викрадених Росією дітей. Володимир Зеленський подякував першій леді США Меланії Трамп за увагу до цього питання та лист, який вона передала Володимиру Путіну. Президенти України та Сполучених Штатів домовилися працювати над підготовкою обміну полоненими у форматі «всіх на всіх».

Учасники обговорили важливість проведення зустрічі з російською стороною на рівні лідерів. Усі партнери погодилися, що тільки так можна розв’язати найбільш чутливі питання.

За словами Президента США, під час зустрічі на Алясці Володимир Путін погодився прийняти гарантії безпеки для України.

«Я оптимістично налаштований щодо того, що разом ми зможемо досягти угоди, яка стримає будь-яку майбутню агресію проти України», – зазначив Дональд Трамп.

Генеральний секретар НАТО подякував Володимиру Зеленському за його лідерство й Дональду Трампу – за особисті зусилля. Марк Рютте наголосив на тому, що важливо зупинити вбивства та удари по українській інфраструктурі.

«Зробімо максимум, що ми можемо зараз. Я впевнений, що відсьогодні ми прийдемо до закінчення цього якнайшвидше», – наголосив він.

Президентка Європейської комісії відзначила готовність учасників працювати над гарантіями безпеки для України.

«І також я рада, що ви згадали про тисячі викрадених дітей. Як мама й бабуся я знаю, як важливо, щоб кожна дитина повернулася додому», – додала Урсула фон дер Ляєн.

Канцлер Німеччини наголосив, що перед подальшими переговорами важливим кроком є припинення вогню для роботи над мирною угодою.

«Я не можу уявити, що наступна зустріч відбудеться без припинення вогню. Тож працюймо над цим. І давайте тиснути на Росію. Бо від того, як ми це робитимемо, залежить припинення вогню й серйозність переговорів», – сказав Фрідріх Мерц.

Голова уряду Італії акцентувала, що досягти миру та гарантувати справедливість можна лише в єдності.

«Ми говоритимемо про гарантії безпеки: як забезпечити, що це не повториться. Ми почнемо обговорення з пропозиції про модель за прикладом п’ятої статті НАТО», – сказала Джорджа Мелоні.

Президент Франції також наголосив, що припинення вогню необхідне для того, щоб зупинити вбивства. Ще однією необхідністю він назвав гарантії безпеки.

«Коли ми говоримо щодо гарантій безпеки, йдеться про безпеку для всього Європейського континенту. Першою гарантією є спроможна українська армія на найближчі роки та десятиліття. І також це відповідні зобов’язання з боку всіх нас», – зазначив Емманюель Макрон.

Прем’єр-міністр Великої Британії переконаний, що сьогоднішня зустріч може стати історичним кроком у контексті безпеки.

«Ми хочемо миру. Війна має величезний вплив, передусім на українців, які утримують фронт. Але вона також впливає на Європу, зокрема на Велику Британію», – сказав Кір Стармер.

Президент Фінляндії наголосив, що причина його присутності за столом переговорів у тому, що його країна має довгий кордон із Росією та свій історичний досвід із часів Другої світової війни.

«Ми знайшли рішення в 1944 році. І я впевнений, що зможемо знайти рішення у 2025 році, щоб закінчити загарбницьку російську війну. Ситуація дуже складна. Але для цього ми тут і зібралися», – підсумував Александр Стубб.

Крім того, під час зустрічі обговорили відбудову та відновлення України. Володимир Зеленський зазначив: це велика можливість для майбутніх інвестицій, яка водночас є елементом шляху до миру.

Президент України подякував усім присутнім лідерам, які прибули до Вашингтона особисто, щоб продемонструвати підтримку нашої країни.