У Великій мечеті шейха Заїда в ОАЕ запрацював аудіогід українською мовою – Олена Зеленська

У столиці Обʼєднаних Арабських Еміратів зʼявився аудіогід українською мовою. Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська.

Він запрацював у Великій мечеті шейха Заїда, розташованій в Абу-Дабі. Вхід доступний для всіх охочих. Відвідувачам пропонують віртуальні екскурсії з використанням технологій доповненої реальності через мультимедійні пристрої-гіди. Екскурсії можна прослухати 14 мовами, зокрема й українською – у межах проєкту Олени Зеленської з поширення української мови у провідних світових пам’ятках. Нині функціонують уже 85 таких аудіогідів у 46 країнах світу.

«У 2021 році, під час візиту Президента України до Еміратів та відвідання Великої мечеті шейха Заїда, ми домовилися про запуск українського аудіогіда. Для мене дуже важливо, що відтепер одна з провідних пам’яток ОАЕ заговорить українською і зробить порозуміння та співпрацю між нашими народами ще глибшими. Водночас переконана, що українська як одна з найбільш милозвучних мов світу стане додатковою окрасою Великої мечеті шейха Заїда», – зазначила перша леді.