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У Вільнюсі розпочалися переговори президентів України та Литви

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У Вільнюсі розпочалися переговори президентів України та Литви

У межах офіційного візиту до Литовської Республіки Президент України Володимир Зеленський розпочав зустріч із Президентом Литви Гітанасом Наусєдою.

Володимир Зеленський подякував Гітанасу Наусєді за теплий прийом навіть у таку холодну пору року.

«Ми надзвичайно вдячні за вашу особисту підтримку, підтримку вашої команди та всього литовського суспільства, за дуже тепле ставлення до українських людей», – сказав Президент України.

Глава Української держави відзначив потужну оборонну, гуманітарну та політичну підтримку нашої країни з боку Литви.

Володимир Зеленський також наголосив на важливості підтримки Литовською Республікою історичного рішення про початок переговорів щодо членства України в ЄС. Під час зустрічі буде обговорено подальші кроки на шляху євроінтеграції нашої держави.

Зі свого боку Гітанас Наусєда зазначив, що основною темою переговорів будуть усі питання, які наближають перемогу України в боротьбі з російською агресією.

Сторони мають намір обговорити ситуацію на фронті, питання координації оборонної та фінансової підтримки України.

Також ітиметься про координацію позицій у процесі підготовки до Саміту НАТО, який відбудеться у Вашингтоні влітку 2024 року.

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Офіційний візит Президента України до Литви

10 січня 2024 року - 13:34
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