У Японії Президент України провів зустріч із Прем’єр-міністром Індії

У межах робочого візиту до Японії для участі в саміті країн «Групи семи» Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

Президент подякував Індії за підтримку територіальної цілісності й суверенітету нашої держави, зокрема на майданчиках міжнародних організацій.

Глава держави також висловив Індії подяку за надання гуманітарної допомоги Україні.

«Війна принесла багато криз і страждань. Депортовані діти, заміновані території, знищені міста, зруйновані долі», – сказав Володимир Зеленський.

Президент розповів про потреби України в гуманітарному розмінуванні та мобільних шпиталях.

Глава держави детально поінформував Нарендру Моді про українську формулу миру й запросив Індію приєднатися до реалізації ініціативи.

Зі свого боку Прем’єр-міністр Індії подякував за допомогу, надану індійським студентам під час евакуації з України у зв’язку з повномасштабним російським вторгненням.