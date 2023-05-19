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У Японії Президент України провів зустріч із Прем’єр-міністром Індії

20 травня 2023 року - 14:04

У Японії Президент України провів зустріч із Прем’єр-міністром Індії

У межах робочого візиту до Японії для участі в саміті країн «Групи семи» Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

Президент подякував Індії за підтримку територіальної цілісності й суверенітету нашої держави, зокрема на майданчиках міжнародних організацій.

Глава держави також висловив Індії подяку за надання гуманітарної допомоги Україні.

«Війна принесла багато криз і страждань. Депортовані діти, заміновані території, знищені міста, зруйновані долі», – сказав Володимир Зеленський. 

Президент розповів про потреби України в гуманітарному розмінуванні та мобільних шпиталях.

Глава держави детально поінформував Нарендру Моді про українську формулу миру й запросив Індію приєднатися до реалізації ініціативи.

Зі свого боку Прем’єр-міністр Індії подякував за допомогу, надану індійським студентам під час евакуації з України у зв’язку з повномасштабним російським вторгненням.

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Робочий візит Глави держави до Японії для участі в саміті країн G7

20 травня 2023 року - 12:47
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