У єдності – сила України й наше майбутнє – Президент під час спілкування з курсантами та викладачами військових вишів в Одесі

Сила, яку дає Україні єдність як усередині країни, так і з Європейським Союзом і НАТО, забезпечить майбутнє нашої держави. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спільного з Прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте спілкування з курсантами та професорсько-викладацьким складом Військової академії та Інституту Військово-Морських сил Національного університету «Одеська морська академія».

Як наголосив Глава держави, незалежність України досягається великою силою й великою кількістю людських втрат.

«Тому, коли говоримо, якою ми бачимо Україну в майбутньому, ми повинні розуміти, як це далося, із якими втратами та болем. І це треба не забувати», – сказав він.

Володимир Зеленський зазначив, що саме об’єднана Україна не дала себе окупувати й зараз перемагає у війні з агресором.

«У цьому, я вважаю, міцність України та її слабкість. Слабкість – тому що була поділена. Слабкість через те, що змогли окупувати наш Крим і Донбас на початку війни. І влада, і люди були слабкі. Бо вважали, що це десь там, на сході чи в Криму, це нас не стосується. Ні, ми всі – одна країна, і в цьому сила сьогодні. І світ так пишається українцями та Україною через те, що ми всі об’єднані. І я вважаю, що майбутнє України – у цій міці, у цьому єднанні», – переконаний Президент.

За його словами, це єднання передбачає також єдність України з Європейським Союзом та країнами Північноатлантичного альянсу.

«Це також велика сім’я й те чесне, гідне місце України. Наша держава не може бути на самоті – це складно… Ми європейці, і ми це довели. І в ЄС, і в НАТО… З НАТО трішки складніше, але я впевнений, що після війни, після перемоги все буде по-іншому. Майбутнє – в цій силі. Майбутнє незалежної країни... Я впевнений, що в єдності України і є наше майбутнє», – резюмував Глава держави.