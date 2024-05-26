Угода про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною та Королівством Бельгія

Україна та Королівство Бельгія (далі – Бельгія) (далі – Учасники або Україна та Бельгія),

підтверджуючи свою незмінну солідарність на тлі збройної агресії Російської Федерації проти України, яка є порушенням міжнародного права, Статуту Організації Об’єднаних Націй, Гельсінського заключного акта та Паризької хартії;

підтверджуючи невід’ємне право України на самооборону відповідно до статті 51 Статуту Організації Об’єднаних Націй;

визнаючи, що незаконне і неспровоковане повномасштабне вторгнення Росії в Україну є загрозою міжнародному миру і безпеці та грубим порушенням міжнародного права, зокрема Статуту Організації Об’єднаних Націй;

нагадуючи, що агресивна війна Росії проти України призвела до величезних руйнувань і жертв серед цивільного населення та має колосальні наслідки для України, усієї Європи та міжнародної спільноти. Повернення війни на Європейський континент є грубим нагадуванням про загарбницьку та агресивну поведінку Росії, що є прямим порушенням міжнародного права та європейського порядку безпеки;

підтверджуючи свою непохитну відданість стратегічній меті незалежної, демократичної та суверенної України в межах її міжнародно визнаних кордонів станом на 1991 рік, включно з територіальним морем, яка має притаманне кожній державі суверенне право вільно обирати свої механізми безпеки та спроможна захистити себе й стримати будь-яку майбутню агресію;

визнаючи важливість фундаментальних принципів справедливого й тривалого миру, викладених в Українській формулі миру, відповідно до міжнародного права;

підтверджуючи свою глибоку відданість демократичним принципам, верховенству права, належному управлінню, повазі до основних свобод і прав людини;

визнаючи, що шлях України до майбутньої інтеграції у євроатлантичну спільноту та її зобов’язання продовжувати впроваджувати реформи щодо належного врядування, боротьби з корупцією, прозорості та модернізації оборонного сектору сприяють реалізації євроатлантичних прагнень України, зокрема щодо членства у Європейському Союзі та НАТО;

нагадуючи про історичні рішення Європейської ради від 23 червня 2022 року та 14 грудня 2023 року про надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу та відкриття переговорів про вступ між Європейським Союзом та Україною, підкреслюючи, що розширення є геостратегічним внеском у мир, безпеку, стабільність та спільне процвітання;

беручи до уваги Спільну декларацію про підтримку України, ухвалену у Вільнюсі 12 липня 2023 року лідерами «Групи семи» (G7), яку станом на 1 березня 2024 року підтримали ще 25 країн, включно з Бельгією;

нагадуючи про давні дипломатичні відносини та дружбу між обома країнами з часу відновлення незалежності України у 1991 році, Учасники спільно вирішили поглиблювати двостороннє співробітництво та партнерство у сфері безпеки шляхом виконання довгострокових зобов’язань, викладених у цій Угоді, які ґрунтуються на спільних інтересах у підтримці міжнародного миру та захисті основоположних прав і свобод людини;

домовилися про таке:

Вступ

1. Бельгія разом із 26 іншими державами – членами ЄС якнайшвидше підтримала Спільну декларацію про підтримку України від 12 липня 2023 року (далі – Декларація G7), ухвалену G7 та ЄС на полях Саміту НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року. Бельгія підтвердила свою підтримку Декларації G7 та погодилася розпочати двосторонні переговори з Україною щодо безпекових зобов’язань, які будуть формалізовані в тісній взаємодії з ЄС, НАТО і союзниками та партнерами G7. Цим Бельгія офіційно закріплює свої довгострокові двосторонні зобов’язання перед Україною у сфері безпеки.

2. Бельгія єдина зі своїми європейськими партнерами у зміцненні стійкості України та її здатності до самооборони й продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно для відновлення її територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів, а також для запобігання ескалації агресії проти України, що триває. Бельгія та ЄС зобов’язуються продовжувати підтримувати Україну, яка захищає свій суверенітет і територіальну цілісність, відновлює свою економіку, захищає своїх громадян і просуває свій план реформ на шляху до інтеграції у євроатлантичну спільноту.

3. Зобов’язання Бельгії щодо безпеки України мають на меті доповнити двосторонні та багатосторонні внески інших учасників Декларації G7, а особливо підтримку, надану державами – учасницями ЄС і членами НАТО з метою посилення оборонної боротьби України проти російської агресії.

4. Зобов’язання Бельгії щодо безпеки України узгоджуються й тісно координуються із зусиллями членів і партнерів Альянсу, спрямованими на зміцнення обороноздатності, стійкості та реформування України. Зобов’язання, викладені в цій Угоді, відображають стратегічний вибір і передбачають всебічну підтримку невід’ємного права України на самооборону від російської агресії та стримування майбутньої російської агресії. Будь-яке розширення зобов’язань у сфері безпеки відбуватиметься шляхом діалогу між Учасниками та в тісній взаємодії з державами – учасницями ЄС і членами НАТО.

5. Бельгія продовжуватиме надавати довгострокову військову підтримку Україні для забезпечення її самооборони, стійкості та стримування майбутньої російської агресії. Бельгійський фонд для України та інші фонди, створені із цією метою, які фінансуються, серед іншого, за рахунок бельгійського корпоративного оподаткування, що стягується з непередбачуваних прибутків, отриманих від іммобілізації російських активів, які зберігаються в бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear, служать для постійної військової та цивільної підтримки України. Зрештою, разом із партнерами з ЄС та G7 Бельгія прагне забезпечити, щоб знерухомлені російські активи, а також доходи від них були максимально використані для надання довгострокової фінансової підтримки Україні – як прямої бюджетної підтримки, так і через механізм підтримки, який буде визначений ЄС та/або G7, та/або для відшкодування збитків, втрат і шкоди, завданих фізичним та юридичним особам, а також державі Україна, внаслідок міжнародно-протиправних дій Росії в Україні або проти України, включно з її агресією, що є порушенням Статуту Організації Об'єднаних Націй.

6. Станом на 30 квітня 2024 року Бельгія надала Україні допомогу на загальну суму 1072 млн євро, з яких 898 млн євро – військова підтримка. У 2024 році Бельгія виділить Україні щонайменше 977 млн євро на військову підтримку.

7. Бельгія продовжить надавати підтримку Україні протягом десятирічного строку дії цієї Угоди.

Частина I. Військова допомога та довгострокова підтримка української обороноздатності, стійкості та стримування російської агресії

8. Контактна група з питань оборони України (UDCG) була створена членами Альянсу як важлива спільна платформа з «об’єднання і розподілу», спрямована на посилення української здатності до стримування в найближчі роки. У зв’язку з цим Бельгія наразі підтримує та бере активну участь у шести з десяти коаліцій сил і засобів, створених у межах UDCG, зокрема у сфері військово-повітряних сил, протиповітряної оборони, боєприпасів, морських сил і засобів, розмінування та кібербезпеки. Бельгія зобов’язується продовжувати свої зусилля та збільшувати їх у цих сферах у межах UDCG або будь-якого наступного механізму, створеного з тією ж метою.

Оборонна та військова підтримка

9. Від початку російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року Бельгія підтримувала українські сили. Бельгія була відданим і таким, що швидко реагує на зміни обставин, платником внесків у військову підтримку України та пообіцяла посилити цей рівень підтримки. Крім того, Бельгія долучилася до європейських зусиль із формування міжнародної коаліції, яка надасть Україні винищувачі. Бельгія продовжить докладати зусиль для покращення спроможності Сил безпеки й оборони України для захисту від російської агресії сьогодні, стримування подальшої агресії в майбутньому, а також для посилення функціональної сумісності українських сил і засобів зі стандартами НАТО.

10. Політика Бельгії полягає в тому, щоб допомогти Україні зберегти свою якісну оборонну та військову перевагу в умовах швидкої, невизначеної та складної регіональної політичної та безпекової трансформації.

11. Україна забезпечить, щоб бельгійська військова допомога, включно зі зброєю та військовою технікою, використовувалася виключно українськими Силами безпеки та оборони для захисту своєї територіальної цілісності від російського вторгнення та відповідно до міжнародного права, включно з міжнародним гуманітарним правом. Україна поважатиме зобов’язання кінцевого користувача й не допустить будь-якого нецільового використання або незаконного обігу бельгійської військової допомоги, наданої Україні.

12. Бельгійська підтримка охоплюватиме як короткострокові військові потреби, так і довгострокову розбудову потенціалу майбутніх Сил оборони України, включно з вивченням можливостей надання допомоги у створенні стратегічних запасів. Цього буде досягнуто шляхом надання безперервної військової підтримки у наземній, повітряній, морській, космічній та кіберелектромагнітній сферах у тісній взаємодії та співпраці з відповідними міжнародними партнерами та інституціями.

13. Бельгія, відповідно до національних законодавчих і конституційних вимог, надаватиме Україні своєчасну безпекову допомогу, сучасну військову техніку (та озброєння) в усіх сферах, ураховуючи потреби України в межах майбутніх Сил оборони (зокрема формату «війни»), а також іншу всебічну економічну підтримку.

a) Військово-повітряні сили та протиповітряна оборона

14. Бельгія прагне зробити свій внесок у колективні зусилля, спрямовані на зміцнення та посилення спроможностей Збройних Сил України. Беручи участь у коаліції військово-повітряних сил (AFCC), Бельгія підтримуватиме зусилля, спрямовані на забезпечення українського потенціалу F-16, зокрема літаками, боєприпасами, підготовкою пілотів і технічного персоналу, а також довгостроковим технічним обслуговуванням винищувачів і створенням належних умов для їх експлуатації в Україні. Бельгія хоче відігравати провідну роль у групі з підтримки F-16, яка зосередиться на технічному обслуговуванні винищувачів, підборі особового складу та аеропортів тощо.

15. Уряд Бельгії вирішив якнайшвидше поставити у 2024 році бельгійські винищувачі F-16 для посилення обороноздатності України та захисту її повітряного простору й території від російських військових цілей. Бельгія зробить усе можливе, консультуючись зі своїми союзниками та партнерами по коаліції F-16, щоб прискорити першу поставку, якщо це можливо, до кінця 2024 року, не ставлячи під загрозу свою безпеку та операційну спроможність своїх повітряних сил і засобів, а також беручи до уваги постачання F-35 для бельгійських Повітряних сил і подальше виведення з експлуатації F-16. Орієнтовний загальний обсяг постачання до 2028 року включає 30 літаків, на яких літатимуть українські пілоти. Ця додаткова допомога має на меті дати Україні можливість посилити свою спроможність захищати свій народ, свої Сили безпеки та оборони, свій повітряний простір і свою територію. Крім того, федеральний уряд Бельгії надасть Україні боєприпаси та засоби протиповітряної оборони для літаків F-16, зокрема в межах ініціативи «Негайні дії з протиповітряної оборони».

b) Морська безпека

16. Морська безпека в Чорному морі має важливе значення для стійкості національної безпеки й територіальної цілісності України, а також є ключовим чинником для забезпечення глобальних продовольчих потоків. У зв’язку з цим Бельгія сприятиме посиленню стійкості та безпеки України на морі у співпраці з членами й партнерами Альянсу за допомогою зусиль із розбудови потенціалу, тренувань, а також пожертвувань.

Бельгія приєдналася до коаліції з розмінування UDCG і надасть Україні один протимінний катер.

c) Розмінування

17. Бельгійський досвід розмінування та знешкодження вибухонебезпечних предметів (EOD) визнаний на міжнародному рівні. Від початку повномасштабної агресії Росії у 2022 році Бельгія надає підтримку бойовим і гуманітарним заходам із розмінування в Україні. Масове забруднення Росією української землі боєприпасами, мінами та іншими вибухонебезпечними предметами, що залишилися від війни, а також нерозірваними та покинутими боєприпасами, становить загрозу для безпеки цивільного населення, підриває продовольчу безпеку та економічну стійкість. Зважаючи на масштабність виклику, Бельгія прагне продовжувати й розширювати зусилля з розмінування в Україні шляхом проведення тренінгів, надання обладнання та допомоги в розробці й підтримці міжнародних стандартів розмінування. Україна сприятиме наданню допомоги з розмінування шляхом посилення інституційної спроможності у сфері протимінної діяльності. Ця підтримка України координуватиметься з членами та партнерами Альянсу.

d) Нагальні потреби

18. Бельгія продовжуватиме надавати Україні військову допомогу й робитиме активний внесок у спільні з членами Альянсу зусилля із закупівлі боєприпасів в інтересах Сил безпеки й оборони України, зокрема через участь у груповій закупівлі артилерійських боєприпасів у межах коаліції з питань боєприпасів UDCG. Бельгія робить внесок у розмірі 200 млн євро в очолювану Чехією ініціативу із закупівлі боєприпасів для українських Сил безпеки й оборони.

e) Тренування і навчання

19. На додаток до постачання та закупівель Бельгія та Україна розглядають посилення тренувальних заходів як критично важливої додаткової функції для збільшення тривалих зусиль України, спрямованих на повне відновлення та підтримання її територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів 1991 року. Тому Бельгія продовжить свої зусилля з підготовки українського особового складу Сил безпеки й оборони: станом на квітень 2024 року бельгійські Збройні сили вже підготували близько 2200 військовослужбовців.

20. Бельгія продовжить робити свій внесок у Місію ЄС із військової допомоги (EUMAM) в Україні, за необхідності надаючи особовий склад та тренувальні модулі. Водночас Бельгія здійснюватиме цільову та спеціалізовану підготовку (включно з програмами підготовки тренерів) на двосторонній основі у тісній координації з EUMAM в Україні та Групою сприяння безпеці – Україна (SAG-U). Зокрема, у сферах боротьби з хімічною, бактеріологічною, радіологічною та ядерною (CBRN) загрозами, розмінування та розвитку українського потенціалу підводних безпілотних апаратів. Щойно дозволять обставини, Бельгія на прохання України вивчить можливість проведення спільних навчань з метою кращої підтримки процесу стандартизації та взаємосумісності Сил безпеки й оборони України.

21. Шляхом поєднання та узгодження цих дій із членами та партнерами Альянсу, бельгійська військова підтримка сприятиме модернізації Сил безпеки й оборони України та забезпеченню більшого ступеня функціональної сумісності зі стандартами НАТО. Це включає, серед іншого, надання обладнання, матеріально-технічної бази та тренувань (зокрема програми підготовки тренерів), необхідних для ефективного реагування на потреби на полі бою й забезпечення більшої функціональної сумісності зі стандартами НАТО.

22. Як важливу частину своєї підтримки Бельгія продовжуватиме надавати військову допомогу Україні через багатосторонні інструменти, включно із запланованим Фондом допомоги Україні ЄС (UAF) у межах Європейського фонду миру (EPF), Комплексним пакетом допомоги (EPF) та Багаторічним комплексним пакетом допомоги НАТО (MYCAP) Україні. У цьому контексті бельгійська двостороння військова допомога Україні також розглядається як невід’ємна й додаткова частина цих інструментів.

23. Учасники прагнутимуть забезпечити, щоб у разі зовнішньої військової агресії проти Бельгії військові можливості України були достатніми для надання Україною ефективної військової підтримки Бельгії. Умови, формат та обсяг такої підтримки визначатимуться Учасниками.

24. З метою забезпечення вищезазначених цілей Учасники проводитимуть щорічний Стратегічний діалог з питань політики у сфері оборони та безпеки на рівні керівних посадових осіб.

Співпраця в оборонній промисловості

25. Бельгія підтримуватиме зусилля України в інтеграції української оборонної промисловості в оборонні та безпекові структури ЄС і НАТО. Бельгія та Україна зобов’язуються посилити співробітництво у сфері оборонної промисловості для задоволення військових потреб, а також для збереження та посилення військової переваги України, необхідної для самооборони від російської агресії.

26. Бельгія підтримує зміцнення Європейської оборонної технологічної та промислової бази (EDTIB) на користь як національної функціональної готовності, так і військової підтримки України. Бельгія та Україна сприятимуть інтеграції української оборонної промисловості з EDTIB, використовуючи при цьому ініціативи ЄС, коли це доречно. Тривала європейська військова підтримка України безпосередньо пов’язана зі зміцненням EDTIB, що спирається на потужну оборонну промисловість, здатну швидко постачати, збільшувати виробничі потужності й уникати розпаду на частини. Щодо цього ініціатива Європейської комісії щодо розробки й розширення всеосяжної промислової стратегії для європейської оборони є своєчасною.

27. Відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння, підписаного 29 січня 2024 року між Міністерством оборони Бельгії, Міністерством оборони України та Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України, Бельгія сприятиме розвитку оборонно-промислової бази України та визначатиме можливості для більш тісного партнерства, працюючи з Україною над зменшенням перешкод для співпраці, що існують, а також заохочуватиме та підтримуватиме її оборонну промисловість в інвестуванні, зокрема вивчатиме можливості для спільного виробництва, та реалізовуватиме спільні проєкти, спрямовані на збільшення потенціалу та обсягів виробництва оборонно-промислових підприємств України.

28. Учасники працюватимуть над визначенням джерел фінансування, необхідних для розвитку оборонно-промислової бази України, що включатиме надання інвестицій та фінансової допомоги, особливо під час війни та повоєнної відбудови. Бельгія щорічно виділятиме певну суму коштів на підтримку розвитку оборонної промисловості України. Бельгія співпрацюватиме з бельгійськими оборонними підприємствами з метою пошуку можливостей для усунення наявних ускладнень у ланцюгу постачання оборонної продукції та розширення потенціалу оборонної промисловості України для задоволення її нагальних потреб.

29. Бельгія розвиватиме стратегічне співробітництво в оборонній промисловості та визначатиме можливості для тіснішого оборонно-промислового партнерства та співпраці, особливо у сфері інноваційних технологій.

30. Україна та Бельгія реалізовуватимуть спільні проєкти, спрямовані на збільшення потенціалу та обсягів виробництва української оборонної промисловості. Вони спільно визначатимуть пріоритетні сфери інвестування, зміцнюватимуть зусилля для зменшення перешкод для співпраці, усунення перешкод, що існують у ланцюгу постачання оборонних матеріалів, а також заохочуватимуть і підтримуватимуть інвестиції.

31. У цьому контексті Бельгія підтримує власників підприємств своєї оборонно-промислової та технологічної бази в їхніх поточних і майбутніх зусиллях щодо співпраці з Україною в межах ініціативи «Український оборонно-промисловий договір», включно з потенційною передачею технологій, партнерством, створенням спільних підприємств та інвестиційними можливостями.

32. Учасники працюватимуть разом над забезпеченням захисту будь-яких переданих технологій та прав інтелектуальної власності.

Кібербезпека, кіберзахист і протидія дезінформації

33. Україна та Бельгія співпрацюватимуть для того, щоб Україна могла захистити себе від російської кіберагресії, кібершпигунства, гібридної війни та іноземних інформаційних маніпуляцій і втручань (FIMI), серед іншого, шляхом посилення кіберстійкості та захисту критичної інфраструктури. Цього буде досягнуто шляхом обміну інформацією, проведенням спільних операцій та надання технічної допомоги Україні в межах правового поля та за наявності інформації і досвіду.

34. Учасники працюватимуть над поглибленням співпраці України зі структурами НАТО у сфері кібербезпеки.

35. Україна та Бельгія продовжать співпрацю у сфері протидії російській та будь-якій іншій зовнішній дезінформації. Вони спільно сприятимуть розвитку спроможностей для протидії гібридним загрозам, російській та будь-якій іншій зловмисній пропаганді та дезінформаційним кампаніям, що впливають на національну безпеку. Цього буде досягнуто шляхом проведення регулярних експертних семінарів, обміну отриманими уроками та досвідом, а також розробки спільних освітніх та тренінгових програм.

Співпраця у сфері розвідки, контррозвідки та безпеки

36. Учасники посилюватимуть співробітництво у сфері розвідки та контррозвідки відповідно до двосторонніх угод із метою виявлення, запобігання та стримування будь-якої агресії та гібридної війни з боку Росії або інших ворожих державних чи недержавних утворень, щоб убезпечити Бельгію та Україну від такої ворожої діяльності. Цього буде досягнуто, зокрема, шляхом обміну розвідувальною інформацією та досвідом, а також співробітництвом між розвідувальними та безпековими органами Учасників, включно з реалізацією спільних ініціатив та проведенням тренувань.

37. Учасники прагнутимуть укласти Загальну угоду про безпеку інформації (GSOIA) між їхніми країнами, що сприятиме більш широкому обміну інформацією з різними урядовими установами Учасників.

Протидія хімічним, біологічним, радіологічним і ядерним (CBRN) ризикам

38. Учасники поглиблюватимуть співробітництво з метою посилення своєї стійкості до ризиків, пов’язаних із хімічною, біологічною, радіологічною та ядерною зброєю. Бельгія вивчатиме шляхи підтримки України у розвитку її спроможностей цивільного захисту та стійкості до ризиків, пов’язаних із CBRN.

Частина II. Цивільна підтримка, стійкість і відбудова

Гуманітарна допомога, цивільне сприяння та стійкість

39. Від початку повномасштабної російської агресії Бельгія рішуче та своєчасно долучилася до надання критично важливого цивільного сприяння для підтримання та зміцнення стійкості України, зважаючи на найважливіші аспекти надання базових послуг, гуманітарної допомоги постраждалим від війни громадам та відновлення соціальної інфраструктури та послуг.

Ця Угода про безпекові зобов’язання визнає й передбачає продовження та нарощування таких зусиль із багаторічним фінансуванням цивільного сприяння та співробітництва у сфері відбудови для підтримки спроможності України з послаблення наслідків війни, посилення стійкості, відновлення та відбудови.

40. Бельгія продовжить підтримувати Україну в посиленні захисту, відбудови та стійкості критично важливої інфраструктури на двосторонній основі, а також через Європейський Союз, НАТО та інші відповідні міжнародні структури. Учасники збираються вивчити сфери для посилення міжнародного співробітництва з метою обміну знаннями та передовим досвідом у сфері спроможностей критичної інфраструктури в різних секторах.

41. Починаючи з травня 2024 року, Бельгійське агентство розвитку Enabel у тісній співпраці з владою України, міста Чернігова та Чернігівської області розробить та впроваджуватиме багаторічну програму допомоги, спрямовану на підтримку реконструкції, стійкості та реформ, зосереджуючись, зокрема, на секторах освіти та охорони здоров’я, а також приділяючи особливу увагу енергоефективності.

Фінансова стабільність та економічне співробітництво

42. Бельгія продовжить активно працювати в межах ЄС для забезпечення макрофінансової підтримки України та подальшої європейської та міжнародної взаємодії. Бельгія підтримуватиме співпрацю з приватним сектором, зокрема через механізми для України в межах Бельгійського експортно-кредитного агентства Credendo та Бельгійської інвестиційної компанії BIO.

Починаючи з грудня 2023 року, Бельгійське експортно-кредитне агентство Credendo виділило бюджет у розмірі 100 млн євро для втручання у короткострокові та довгострокові комерційні операції від імені Бельгії з метою надання бельгійським компаніям рекомендацій щодо визначення конкретних шляхів, партнерів та можливостей фінансування в Україні та для України. Крім того, бельгійська інвестиційна компанія BIO виділила бюджет у розмірі 10 млн євро на 2024–2025 роки для підтримки стійкості та відновлення місцевої економіки.

43. Бельгія зобов’язується підтримувати відновлення та стійкість, спрямовані на задоволення як нагальних, так і середньо- та довгострокових потреб України та створення основи для сталого розвитку стійкої повоєнної України, спрямованої на досягнення справедливого й тривалого миру. Зобов’язання Бельгії щодо підтримки відновлення України залишатимуться гнучкими та оперативними з особливою увагою на розбудові місцевої спроможності та державно-приватному партнерстві. Бельгія та Україна погоджуються, що процес відновлення та відбудови має бути прозорим і підзвітним народу України та міжнародній спільноті. Бельгія допомагатиме Україні у створенні надійної правової та інституційної бази для залучення приватних інвестицій, і з цією метою Учасники визнають, що об’єднання зусиль зацікавлених сторін державного та приватного секторів є життєво важливим.

44. У контексті свого членства в Міжнародному валютному фонді (далі – МВФ), зокрема з призначенням бельгійського виконавчого директора у листопаді 2024 року на наступні чотири роки, Бельгія гарантуватиме, що МВФ та його працівники продовжать тісно співпрацювати з українською владою. Постійна та потужна підтримка МВФ є необхідною для того, щоб допомогти Україні підтримати свій платіжний баланс, зберегти економічну та фінансову стабільність, а також впровадити реформи, які допоможуть Україні на шляху до майбутнього членства в ЄС.

Частина ІІІ. Політична підтримка, санкції та відданість реформам

Українська формула миру

45. Україна та Бельгія продовжать працювати разом задля досягнення справедливого й тривалого миру за широкої глобальної підтримки, спираючись на десять пунктів Української формули миру для досягнення справедливого й тривалого миру в Україні. Бельгія продовжить свої дипломатичні зусилля, спрямовані на просування імплементації Української формули миру, зокрема її самітів миру, серед своїх держав-партнерок у всьому світі. Ця Формула стане основою для дій і фінансування Бельгією на перехідному етапі від реагування на кризу до більш стратегічних довгострокових планів (як це чітко відображено у відкритті переговорів ЄС з Україною, Українському фонді та Фонді допомоги Україні).

46. Поряд із сильною політичною та дипломатичною прихильністю до реалізації необхідних умов для повної імплементації Української формули миру Бельгія через різні заходи підтримки бере активну участь у роботі тематичних робочих груп, які розробляли Українську формулу миру, як це було схвалено в Декларації G7.

47. У цьому контексті Бельгія зосереджується на питаннях енергопостачання та енергетичної безпеки, ядерної безпеки, захисту критичної інфраструктури та звільнення всіх ув’язнених і депортованих осіб, приділяючи особливу увагу виконанню умов і цілей підписаної Декларації Міжнародної коаліції за повернення українських дітей в Україну як зобов’язання перед провідною ініціативою України щодо безпечного повернення цих неповнолітніх.

Санкції

48. Україна та Бельгія визнають важливість санкцій для обмеження доступу Росії до фінансів, товарів, технологій та послуг, які використовуються в її агресивній війні, для скорочення джерел надходжень Росії, а отже, для стримування здатності Росії підтримувати свої військові зусилля та здійснювати майбутні напади.

49. Бельгія рішуче та амбітно працює над підтримкою максимальних санкцій проти Російської Федерації та продовжуватиме відстоювати й підтримувати якомога сильніший санкційний режим ЄС, коли йдеться про обмеження військових зусиль Росії всіма доступними засобами. Бельгія залишається відкритою для подальших додаткових санкцій та експортного контролю, забезпечуючи при цьому ефективність усіх чинних пакетів для досягнення цієї мети.

50. Ураховуючи, що ефективність санкцій ЄС залежить від здатності ЄС упроваджувати їх у гармонійний та економічно й соціально стійкий спосіб, а також від здатності ЄС боротися з обходом санкцій, Бельгія продовжуватиме вживати рішучих заходів у межах ЄС для підтримки санкційного тиску на Російську Федерацію та боротьби з усіма формами обходу санкцій доти, доки триватиме агресивна війна Росії проти України та не буде відновлена територіальна цілісність України. Бельгія підтримує посилення експортних обмежень для компаній із третіх країн, які допомагають обходити санкції ЄС шляхом транзиту товарів, необхідних для ведення бойових дій, до Російської Федерації. Бельгія залишатиметься прихильником жорстких санкцій у межах європейського простору проти відповідних секторів російської економіки та тих, хто активно підтримує війну або допомагає обходити санкції в третіх країнах.

51. Україна та Бельгія надаватимуть одна одній актуальну інформацію про підстави для санкцій та іншу відповідну інформацію згідно з відповідними зобов’язаннями. Беручи до уваги політичний контекст, Бельгія виступає за суворі списки, що відповідають рішенням Суду Європейського Союзу. Україна зі свого боку зобов’язується посилити заходи з прозорості та підзвітності щодо партнерської підтримки, а також продовжувати політичні та економічні реформи.

Боротьба з безкарністю та компенсація за втрати, шкоду та збитки, завдані російською агресією

52. Учасники підтверджують, що не повинно бути безкарності за воєнні злочини та інші звірства і що Російська Федерація повинна нести юридичну відповідальність, включно з відшкодуванням будь-яких збитків, завданих такими діями, що також сприятиме стримуванню майбутніх нападів і підтримці відновлення України.

53. Україна та Бельгія надають першочергового значення боротьбі з безкарністю, щоб воєнні злочини та інші міжнародні злочини, скоєні в Україні та проти неї, не залишилися непокараними. Тому вони підтверджують свою відданість забезпеченню відповідальності за міжнародні злочини, скоєні Росією в Україні, включно зі злочином агресії. Бельгія та Україна продовжать свою роботу, серед іншого в межах коаліції щодо створення трибуналу стосовно злочину агресії проти України, який забезпечить відповідальність за його скоєння.

54. Бельгія приділяє особливу увагу становищу жінок і дітей. Тому Бельгія підтримує зусилля Управління Верховного комісара ООН з прав людини та Організації з безпеки і співробітництва в Європі. Бельгія підтримує боротьбу із сексуальним насильством та захищає права жінок через різні агенції та фонди ООН, а також Глобальний фонд допомоги постраждалим та Дитячий фонд ООН для захисту прав дітей у збройних конфліктах. Бельгія також бере активну участь у коаліції зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії.

55. Бельгія продовжить підтримувати Україну у проведенні ефективного внутрішнього розслідування та судового переслідування міжнародних злочинів, скоєних російським вторгненням та окупаційними військами в Україні, зокрема Офісом Генерального прокурора України, а також продовжить підтримувати роботу Міжнародного кримінального суду.

56. Україна та Бельгія рішуче підтверджують, що Російська Федерація має бути притягнута до відповідальності за заподіяння збитків або шкоди фізичним та юридичним особам, а також державі Україна в результаті її міжнародно-протиправних дій в Україні або проти України, включно з її агресією, що порушує Статут Організації Об'єднаних Націй. Російські суверенні активи повинні залишатися знерухомленими доти, доки Російська Федерація не заплатить за шкоду, якої вона завдала Україні. Бельгія, працюючи з ЄС та міжнародними партнерами, продовжуватиме шукати всі законні шляхи, за допомогою яких знерухомлені російські активи та доходи від них могли б бути максимально використані для підтримки України, серед іншого для компенсації збитків, втрат та шкоди фізичним і юридичним особам, а також державі Україна, відповідно до законодавства ЄС і міжнародного права та з урахуванням відповідних правових, фінансових та економічних ризиків.

57. Бельгія продовжить підтримувати роботу Реєстру збитків. У пріоритетному порядку Бельгія та Україна продовжать працювати разом із партнерами-однодумцями над створенням компенсаційного механізму для забезпечення відшкодування збитків, втрат або шкоди, спричинених російською агресією, як це передбачено Статутом Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, ухваленим Резолюцією Комітету міністрів Ради Європи CM/Res(2023)3. У зв’язку з цим Учасники вивчатимуть відповідні варіанти фінансування компенсаційного механізму, який відповідатиме нормам міжнародного права, для забезпечення швидкої та належної компенсації жертвам агресії.

Частина IV. Співпраця у випадку майбутнього збройного нападу

58. У разі майбутнього збройного нападу Росії на Україну Україна та Бельгія, на прохання будь-якого з Учасників, проведуть консультації протягом 24 годин з метою визначення відповідних подальших кроків, необхідних для протидії або стримування агресії.

59. Бельгія підтверджує, що за цих обставин, діючи в межах своїх засобів і можливостей та відповідно до своїх правових і конституційних вимог, а також права Європейського Союзу і міжнародного права, вона надаватиме Україні швидку та сталу допомогу в галузі безпеки й оборони, оборонної промисловості, розвитку міжвідомчого військового потенціалу, гуманітарної та економічної допомоги, а також домагатиметься згоди в ЄС щодо накладення економічних та інших санкцій на Росію і консультуватиметься щодо потреб України під час здійснення нею свого права на самооборону, закріпленого у статті 51 Статуту ООН.

60. З метою забезпечення найширшої та найефективнішої колективної відповіді на майбутній збройний напад Україна та Бельгія можуть внести зміни до цих положень для узгодження їх із будь-яким механізмом, який вони згодом можуть узгодити з іншими міжнародними партнерами, включно з учасниками G7.

Частина V. Європейська та євроатлантична інтеграція

61. Бельгія визнає значний прогрес, досягнутий Україною за останні два роки у надзвичайно несприятливих умовах та з урахуванням загроз, що існують, її безпеці й територіальній цілісності, у впровадженні реформ, спрямованих на майбутню європейську та євроатлантичну інтеграцію. Україна підтверджує свою незмінну відданість упровадженню реформ, серед іншого у сферах урядування, боротьби з корупцією, прозорості та оборони й безпеки. Крім того, Україна зобов’язується продовжувати впровадження реформ для підтримки та захисту демократії та верховенства права в Україні.

62. Бельгія схвалює всі зусилля, яких Україна вже доклала для вжиття заходів з усунення надмірного впливу олігархів на суспільне життя, пов’язаних зі зміцненням антикорупційного апарату та незалежності судової влади, і закликає Україну продовжувати імплементацію вимог ЄС із метою створення вагомого переліку досягнень у широкому обговоренні з громадянським суспільством.

63. Визнаючи першочергову важливість демократичного контролю та сильної, незалежної й ефективної системи правосуддя для ефективної боротьби з корупцією та організованою злочинністю і зміцнення суспільної довіри до верховенства права як основних стовпів демократичної України, Україна зобов’язується й надалі просувати реформи, спрямовані на вдосконалення управління шляхом посилення інституційного контролю та незалежності судової влади, а також заохочувати й підтримувати антикорупційні зусилля на всіх рівнях суспільства, зокрема зосереджуючи увагу на подальшому вдосконаленні контролю та прозорості в установах сектору оборони й безпеки.

64. Україна зобов’язується впроваджувати реформи, визначені ЄС, МВФ і НАТО, що охоплюють, зокрема, урядування, прозорість, боротьбу з корупцією та демократичний контроль над Силами безпеки й оборони. Реалізація Україною цих реформ є необхідною та однозначною умовою для її прагнень до ЄС і НАТО.

65. За умови, що Україна продовжить упроваджувати ці реформи для підтримки та захисту демократії та верховенства права в Україні, Бельгія підтримуватиме зусилля України з реформування на її шляху до майбутнього членства в ЄС і НАТО. Україна належить до європейської та євроатлантичної сім’ї і має майбутнє в ЄС і НАТО.

66. Бельгія визнає зусилля України, спрямовані на здійснення необхідних реформ за надзвичайно складних обставин. Бельгія та Україна нагадують про заснований на досягненнях характер процесу вступу до ЄС. Вони підтверджують своє зобов’язання конструктивно працювати над поступовою інтеграцією України до ЄС з метою її майбутнього членства у Союзі.

67. Бельгія підтверджує, що безпека України є невід’ємною частиною євроатлантичної та глобальної безпеки. Бельгія віддана підтримці зусиль України у проведенні реформ на шляху до майбутнього членства в НАТО, зокрема шляхом поглиблення практичного та політичного співробітництва через Комплексний пакет допомоги НАТО, адаптовану Річну національну програму України та новостворену Раду Україна – НАТО.

68. Бельгія залишається повністю переконаною в необхідності подальшої солідарності та об’єднаної підтримки України з боку країн – членів НАТО у довгостроковій перспективі. Євроатлантична підтримка у сфері безпеки й оборони сприяє зближенню України з НАТО.

69. Бельгія продовжить надавати технічні та фінансові ресурси для підтримки України на шляху до майбутнього членства в ЄС і НАТО, що ґрунтується на її досягненнях.

Частина VI. Консультації, взаємодія та перегляд

70. З метою сприяння імплементації цієї Угоди та забезпечення постійного стратегічного діалогу будуть організовані відповідні формати консультацій.

71. Україна та Бельгія, у разі необхідності, призначать уповноважені урядові органи для розробки та імплементації двосторонніх угод відповідно до сфер співробітництва, визначених у цій Угоді.

72. Компетентні урядові органи Бельгії та України можуть укладати виконавчі й технічні угоди щодо конкретних сфер співробітництва, визначених у межах реалізації цієї Угоди.

73. Зобов’язання за цією Угодою підлягають постійному перегляду з метою моніторингу прогресу у виконанні з особливою увагою на забезпеченні дотримання принципів підзвітності та прозорості.

Прикінцеві положення

74. Ця Угода набирає чинності одразу після її підписання Бельгією та Україною. Вона діє протягом десятирічного періоду з дати її підписання. Бельгія та Україна можуть спільно ухвалити рішення про продовження строку дії цієї Угоди на період, погоджений між ними, шляхом письмового повідомлення не пізніше, ніж за 6 місяців до закінчення цього десятирічного періоду.

75. Учасники проведуть усебічний перегляд цієї Угоди протягом трьох (3) років після її підписання з метою оновлення та внесення будь-яких змін у разі необхідності, також Учасники продовжать такі перегляди на постійній основі, якщо це буде необхідно.

76. Відповідно до Декларації G7, Учасники мають намір зберегти чинність цієї Угоди, оскільки Україна продовжує свій шлях до майбутнього членства у євроатлантичній спільноті.

77. Дія цієї Угоди може бути припинена Бельгією або Україною шляхом направлення письмового повідомлення про свій намір припинити дію Угоди іншому Учаснику. Дія цієї Угоди припиняється через 6 місяців з дати отримання такого повідомлення. Припинення дії Угоди не вплине на реалізацію поточних заходів або проєктів, рішення щодо яких було ухвалене до дати припинення її дії, якщо тільки Бельгія та Україна не ухвалять іншого рішення.

78. У випадку, якщо Україна стане членом НАТО до закінчення строку дії цієї Угоди, Бельгія та Україна ухвалять рішення щодо її майбутнього статусу.

79. Будь-які розбіжності, що виникатимуть у зв’язку з тлумаченням та/або виконанням цієї Угоди, вирішуватимуться мирними засобами – лише шляхом переговорів або консультацій між Бельгією та Україною.

80. За взаємною згодою до цієї Угоди можуть бути внесені зміни та доповнення, серед іншого шляхом включення додатків до неї, у будь-який час за письмовою згодою Учасників.

Підписано в Брюсселі 28 травня 2024 року у двох примірниках англійською та українською мовами, при цьому тексти є однаково автентичними, а у випадку будь-яких розбіжностей текст англійською мовою матиме переважну силу.

Від України: Володимир Зеленський, Президент

Від Бельгії: Александр Де Кроо, Прем’єр-міністр