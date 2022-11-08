Угода з чинним Президентом РФ – це квиток у світ, де міжнародне право більше не працює – Михайло Подоляк в інтерв’ю La Repubblica

Діалог із РФ стане можливим, коли російська армія залишить українську територію, в іншому разі угода щодо припинення вогню стане лише тактичною паузою для посилення російських позицій і призведе до втрати територій України. Про це заявив радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк в інтерв’ю італійській газеті La Repubblica.

Він зазначив, що кожен військовий успіх і кожен метр звільненої землі зміцнюють Україну. Водночас, на його переконання, діалог із Росією стане можливим, коли російська армія покине українську територію.

Михайло Подоляк наголосив, що серед лідерів західних держав немає консенсусу в питанні усунення Президента РФ із посади, але будь-яка угода з чинним російським керманичем призведе до здачі територій України та посилення інших автократій.

«Угода з Путіним – це квиток в один кінець у світ, де міжнародне право більше не працює, де право визначає сила, а сила – це ядерна зброя. А навіщо платити таку ціну, якщо Путін не відмовляється від мети знищити нас? Припинення вогню для Росії – тактична пауза для посилення. Чи варто робити такий подарунок Москві?» – сказав радник керівника Офісу Президента.

Відповідаючи на запитання про те, чи продовжувала б Україна воювати, якби західні країни відмовили нам у новій військовій допомозі, Михайло Подоляк зазначив: «Спитайте в українців. Тих, у чиї домівки влучили російські ракети. Тих, чиї близькі були вбиті чи зґвалтовані. Тих, хто ночує в холодних мокрих окопах. Спитайте в тих, хто залишиться тут зимувати, знаючи, що Росія спробує позбавити нас світла, води та зв'язку. Запитайте, дивлячись цим людям в очі».

«У нас немає вибору. Росія вторглася до нас із пересувними крематоріями та півмільйона мішків для трупів. Якщо ми перестанемо захищатися, ми перестанемо існувати. Буквально. Фізично. Ми продовжимо битися, навіть якщо нам ударять ножем у спину», – додав радник керівника Офісу Глави держави.

Водночас він закликав не спекулювати на темі перегорів представників Пентагону та Міністерства оборони Російської Федерації.

«Збройні сили обох країн можуть спілкуватися один з одним навіть для отримання попереджень про наслідки застосування зброї масового знищення. Але жодні переговори між Росією та західними країнами щодо України не ведуться. Наші партнери дотримуються принципу «нічого про Україну без України». Жодна сторона не зможе забезпечити виконання домовленостей без підтримки українського народу», – резюмував Михайло Подоляк.