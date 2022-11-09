Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч з делегацією Чеської Республіки на чолі із заступником міністра оборони Томашем Копечним.

Ігор Жовква поінформував чеських колег про актуальну безпекову ситуацію в Україні та протидію військовій агресії Росії. Він відзначив вагому роль Чехії у наближенні перемоги Української держави шляхом важливої військової підтримки, яка була надана ще до початку повномасштабного вторгнення й триває донині.

«Чехія входить у п'ятірку іноземних партнерів України за обсягами надання військово-технічної допомоги. Цінуємо самовіддану роботу чеської сторони над розширенням усебічної підтримки України, зокрема із залученням інших країн», – зазначив заступник керівника Офісу Президента.

Окремо було приділено увагу майбутнім спільним крокам із просування європейської та євроатлантичної інтеграції нашої країни, а також модальностям забезпечення гарантій безпеки для України до моменту приєднання до Північноатлантичного Альянсу.

«Приємно, що в питанні вступу до ЄС і НАТО ми користуємося беззастережною підтримкою з боку Чехії – особливого й стратегічного партнера України», – наголосив Ігор Жовква.

Співрозмовники обговорили можливості практичного залучення чеських партнерів до відбудови України, зокрема шляхом участі в конкретних проектах з відновлення об’єктів критичної інфраструктури та соціальних об’єктів на нещодавно звільнених територіях.

Ігор Жовква і Томаш Копечний також обмінялися думками щодо шляхів подальшого функціонування Чорноморської зернової ініціативи.