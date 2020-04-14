Україна допоможе бізнесу та бідним громадянам пережити кризу – Президент

Українська держава допоможе бізнесу та людям, які постраждали від карантинних заходів, заявив Президент Володимир Зеленський в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

«Окремо уряд уже майже розробив велику програму підтримки малого та середнього бізнесу, найбільш нужденних і тих, хто постраждає від коронавірусу, а також від економічної кризи. На цю підтримку розроблена програма: там і зменшення податкового тиску, і кредитні канікули. Наприклад, у нас була програма «5-7-9» для малого та середнього бізнесу, який може отримати кредити під п’ять, сім та дев’ять відсотків. Поставили нове завдання: на наступному тижні покажуть відповідь – буде три відсотки точно», – повідомив Глава держави.

Він зазначив, що програми підтримки можуть бути цікавими також для українців, які працювали за кордоном і повернулися додому через епідемію коронавірусу.

«Вони приїхали – гарні робочі руки, люди кмітливі, міцні. У них є невеликий капітал. Ми їм запропонуємо такі програми, включно з іпотечними, за якими вони зможуть одразу після (завершення епідемії. – Ред.) коронавірусу відкрити маленький, середній бізнес», – сказав Президент.

Також Володимир Зеленський зазначив, що буде продовжено реалізацію проектів, завдяки яким створюються додаткові робочі місця. Зокрема, планується збільшити фінансування програми «Велике будівництво».

«У нас була програма «Велике будівництво» – на 85 мільярдів гривень ми збиралися побудувати чотири тисячі кілометрів доріг. Це у 10 разів більше, ніж (будувалося. – Ред.) у будь-якому році в Україні. Ми зараз збільшуємо цю програму – знайшли ще 20 мільярдів гривень і хочемо довести до 4,7 тисячі – 4,8 тисячі кілометрів доріг» – сказав Президент.