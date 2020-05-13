Україна готується до відкриття перших КПВВ на лінії розмежування в зоні проведення ООС – нарада під головуванням Президента

Адаптивний карантин запроваджений в усіх областях України, окрім трьох: Львівської, Рівненської та Чернівецької, і майже скрізь відбувся перехід до третього етапу пом’якшення обмежувальних заходів. Про це повідомили на традиційній селекторній нараді щодо протидії поширенню коронавірусу, яка відбулася під головуванням Президента Володимира Зеленського.

На нараді також було зазначено, що після початку впровадження карантинних пом’якшень значних спалахів хвороби в країні не відбулося. До того ж в Україні тримається плато захворюваності. За минулу добу одужало 388 осіб, а захворіло – 328.

«Нам насправді вдалося порівняно непогано пройти першу хвилю пандемії. Цьому сприяла і відповідальність українців, і стратегія стримування, яку ми детально й ретельно розробляли та змінювали за потреби. Тепер у нас є досвід, розуміння й витримка, якщо прийде друга хвиля. Сподіваюся, тоді людство буде більш готовим», – наголосив Президент України.

Додатково міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що договори з Національною службою здоров'я України уклали майже всі лікарні, і доплати медикам за боротьбу з COVID-19 уже перераховують. Наразі відбувається постачання великих партій лікарських засобів проти різних хвороб, що були закуплені в попередні роки.

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що вже готують до відкриття перші контрольні пункти в’їзду/виїзду (КПВВ) на лінії розмежування в зоні проведення ООС після 10 червня.