Україна і Рада Європи уклали Угоду про створення Спеціального трибуналу щодо злочину російської агресії проти України

У Страсбурзі Президент України Володимир Зеленський і Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підписали Угоду про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Перед підписанням угоди Володимир Зеленський та Ален Берсе провели зустріч, на якій підсумували результати роботи щодо створення Спецтрибуналу.

Президент назвав важливим досягненням те, що в статуті Спеціального трибуналу чітко зазначено: відповідальність за злочини нестимуть глава держави, глава уряду та міністр закордонних справ – без жодної згадки про персональні імунітети. Це означає, що вони не уникнуть покарання навіть після того, як уже не обійматимуть свої посади.

Судитимуть росіян та їхніх спільників, відповідальних за злочин агресії проти України, у Гаазі – місті справедливості та міжнародного правосуддя.

«Сьогоднішня угода і цей трибунал дають нам справжній шанс забезпечити справедливість за злочин агресії. Інші інституції, навіть міжнародні, не мають необхідних інструментів для цього. Ми повинні чітко показати: агресія призводить до покарання. І ми маємо зробити це разом – усією Європою», – сказав Президент.

Спеціальний трибунал також співпрацюватиме з Міжнародним кримінальним судом. Провадження можуть розслідувати паралельно обидві інституції, не перешкоджаючи роботі одна одної.

«Уже минуло 11 років із початку російської агресії проти України та понад три роки – із початку повномасштабного вторгнення. Кожна інституція має свою роль. Для Ради Європи ця роль – справедливість і відповідальність», – підсумував Ален Берсе.

До роботи щодо створення Спецтрибуналу приєдналися 39 держав, ЄС і Рада Європи. Підготовка тривала понад два роки. Цьогоріч 9 травня у Львові коаліція держав офіційно підтримала створення Спеціального трибуналу.