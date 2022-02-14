Україна ініціює проведення консультацій у межах Будапештського меморандуму – Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції

Президент України Володимир Зеленський ініціює скликання консультацій держав – гарантів Будапештського меморандуму. Про це він повідомив під час виступу на 58-й Мюнхенській конференції з питань безпеки.

«З 2014 року Україна тричі намагалася скликати консультації держав – гарантів Будапештського меморандуму. Тричі – безуспішно. Сьогодні Україна зробить це вчетверте. Я як Президент – уперше. Але і Україна, і я робимо це востаннє. Я ініціюю проведення консультацій у межах Будапештського меморандуму. Скликати їх доручено міністру закордонних справ», – сказав Президент.

За його словами, якщо ці консультації знову не відбудуться або за їх результатами не буде гарантій безпеки для Української держави, Україна «матиме повне право вважати, що Будапештський меморандум не працює і всі пакетні рішення 1994 року поставлені під сумнів».

Володимир Зеленський також запропонував скликати у найближчі тижні саміт держав – постійних членів Ради Безпеки ООН за участю України, Німеччини й Туреччини з метою розв’язання безпекових викликів у Європі та напрацювання нових, дієвих безпекових гарантій для Української держави, яка поки що не є членом НАТО і фактично перебуває «у безпековому вакуумі».

«Що ще ми можемо зробити зараз? Продовжити дієво підтримувати Україну, її обороноздатність. Надання Україні чіткої європейської перспективи, наявних для країн-кандидатів інструментів підтримки, чітких і осяжних часових меж вступу в Альянс. Підтримати трансформації в нашій країні. Створити для України Фонд стійкості та відновлення, програму ленд-лізу, постачання новітніх озброєнь, техніки, обладнання для нашої армії – армії, яка захищає всю Європу», – наголосив Глава держави.

Також він наполягає на необхідності напрацювати ефективний пакет превентивних санкцій для стримування російської агресії, гарантувати енергетичну безпеку України, забезпечити її інтеграцію в енергетичний ринок ЄС, коли «Північний потік – 2» використовується як зброя.

«Всі ці питання потребують відповідей. І поки замість них – тиша. І поки буде тиша – тиші не буде на сході нашої держави. Тобто – у Європі. Тобто – у цілому світі», – резюмував Володимир Зеленський.