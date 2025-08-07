Україна й Філіппіни домовилися активізувати співпрацю у сфері продовольчої безпеки

За дорученням Президента України та керівника Офісу Глави держави заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква провів онлайн-зустріч із заступником генерального директора Ради національної безпеки Республіки Філіппіни Нестором Геріко.

Ігор Жовква подякував Філіппінам за послідовну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

Співрозмовники обговорили підсумки першого в історії двосторонніх відносин візиту Президента України до Філіппін у червні минулого року. Ігор Жовква і Нестор Геріко погодилися, що важливо поглиблювати співпрацю в оборонній, безпековій і торговельно-економічній сферах.

Окремий фокус розмови – перспективи взаємовигідного партнерства у продовольчій безпеці та створення дієвих інституційних механізмів. Сторони домовилися активізувати роботу над підписанням Угоди про створення Спільної комісії з торговельного, економічного та науково-технічного співробітництва.

«Попри війну Україна залишається незмінним гарантом продовольчої безпеки у світі. Готові до тіснішої співпраці з Філіппінами в забезпеченні постачання української продукції до країн регіону», – наголосив Ігор Жовква.

Україна також готова до співробітництва у сфері кібербезпеки, протидії дезінформації та зміцнення інформаційної стійкості перед зовнішніми загрозами.

Крім того, під час розмови йшлося про подальші контакти лідерів України та Філіппін.