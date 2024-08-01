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Україна й Ірландія обговорили підготовку двосторонньої угоди

2 серпня 2024 року - 16:39

Україна й Ірландія обговорили підготовку двосторонньої угоди

Україна й Ірландія провели переговори з метою підтвердити зобов’язання щодо поглиблення та зміцнення двосторонньої співпраці. Про це Володимир Зеленський домовився з Премʼєр-міністром Ірландії Саймоном Гаррісом під час зустрічі в Шенноні 13 липня.

Відповідно до Указу Президента України, українську делегацію очолює Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак. Сьогоднішній раунд переговорів провів заступник Глави Офісу Президента Ігор Жовква.

«Ми цінуємо багатогранну підтримку України з боку Ірландії та нашу співпрацю на шляху України до членства в ЄС. Ірландія демонструє солідарність у нашій спільній боротьбі за захист спільних цінностей, справедливий мир і безпечну Європу», – наголосив Ігор Жовква.

Під час зустрічі обговорили зміст двосторонньої угоди, обмінялися думками щодо конкретних положень та домовилися про подальші кроки.

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