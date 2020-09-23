Україна комплексно вирішуватиме проблему автомобільних черг на прикордонних пунктах пропуску – Президент

Проблему автомобільних черг на прикордонних пунктах пропуску потрібно вирішувати комплексно, адже вона має декілька аспектів, заявив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ в межах робочої поїздки до Закарпатської області.

«Це питання не сьогоднішнього дня, питання, яке триває декілька років, з того моменту, коли у нас збільшився експорт, орієнтуючись на західний ринок. Зрозуміло, що з’явилися черги. Тобто сьогодні не вистачає прикордонної пропускної інфраструктури», – зауважив Глава держави.

Володимир Зеленський повідомив, що вчора, під час огляду пункту пропуску «Ужгород – Вишнє Нємецьке», міністр фінансів, голова Державної прикордонної служби та голова Служби безпеки України обговорили плани будівництва нових інфраструктурних об’єктів на кордоні.

«Будуть вкладатися гроші у відкриття окремих, додаткових пропускних пунктів», – наголосив Президент.

Крім того, Глава держави зазначив, що міністр закордонних справ України обговорюватиме проблему автомобільних черг на прикордонних пунктах пропуску зі своїми колегами із сусідніх країн.

«Проблема не тільки на цьому контрольно-пропускному пункті. У нас багато сусідів, багато країн, і там усюди є великі черги. Ми повинні дружити з нашими сусідами, але на дипломатичному рівні ми повинні теж тиснути», – сказав Володимир Зеленський.

Президент розповів, що вчора спілкувався з водіями вантажівок, які змушені стояти в чергах на кордоні зі Словаччиною по три-чотири доби через низьку пропускну здатність словацької сторони.

«У нас нормальні стосунки зараз з нашими сусідами, тому будемо просити їх пришвидшити цей процес», – зазначив Глава Української держави.