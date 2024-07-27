Україна має силу, щоб досягати своїх цілей – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Сьогодні передусім варто відзначити дві наші бойові бригади: 25-ту окрему повітрянодесантну Січеславську бригаду, що воює на Покровському напрямку, та 95-ту окрему десантно-штурмову бригаду, яка воює на Торецькому напрямку. Обидві бригади за цей тиждень і за багато інших тижнів цієї війни проявили себе надзвичайно – надзвичайно сильно й результативно. Воїни, я дякую вам за вашу стійкість та за вміння знищувати окупанта саме так, як потрібно для збереження України. Дякую кожному солдату, сержанту та офіцеру 25-ї та 95-ї бригад, а також усім іншим нашим бойовим підрозділам – кожному воїну, – які на різних ділянках фронту однаково повністю виконують бойові завдання й захищають позиції та допомагають побратимам на позиціях поруч. Украй складно на донецьких напрямках, і саме на Покровському протягом цих тижнів найбільша кількість російських штурмів – найбільш жорсткі ворожі атаки. Саме там. Кожен, хто зупиняє ці російські удари та знищує цей російський ударний потенціал, виконує одну з найважливіших місій у цій війні.

Також хочу відзначити сьогодні наших воїнів, які забезпечують українську далекобійність. А саме – 9-й департамент ГУР: влучність на дистанції майже 1800 кілометрів від нашого кордону. Дійсно дуже вагомо! Дякую вам за це. Також дякую воїнам СБУ.

Говорив із Головкомом Сирським щодо наших дій і зараз, і на найближчу перспективу. Україна має силу, щоб досягати своїх цілей. Вдячний усім, хто своєю силою це забезпечує.

І ще одне. Сьогодні в Україні згадуємо про наших людей, які були вбиті російськими нелюдами в Оленівці. Один із найстрашніших російських злочинів цієї війни. Росія повинна за це відповідати. І буде. І немає такого варіанту розвитку подій, за якого вбивці залишаться безкарними.

Вічна пам’ять усім нашим людям, які були вбиті окупантом.

Слава всім, хто б’ється й працює заради нашої держави. Обов’язково захистимо нашу Україну.

Слава Україні!