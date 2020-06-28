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Україна має світле, демократичне та квітуче майбутнє в Європі – Президент Швейцарії у листі до Володимира Зеленського

10 серпня 2020 року - 18:56

Україна має світле, демократичне та квітуче майбутнє в Європі – Президент Швейцарії у листі до Володимира Зеленського

Президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга надіслала листа подяки Главі Української держави Володимиру Зеленському за підсумками поїздки на Донбас. У своєму посланні Президент Швейцарії дякує за теплий прийом у Києві, довіру та спільний візит на лінію розмежування.

«Ця поїздка з вами справила на мене глибоке враження. Коли я побачила матерів і дітей, що штовхають візки, завантажені речами та багажем, через цей міст (у Станиці Луганській) між двома мінними полями, моє переконання, що конфлікт повинен закінчитися заради цивільного населення з обох сторін, зміцнилося. Мене вразила ваша сміливість, ваше бачення та ваша рішучість долати виклики, які є у вашій країні сьогодні», – звернулася Симонетта Соммаруга в листі до Володимира Зеленського.

Вона відзначила діяльність українського уряду, зокрема, щодо відновлення повноцінного контролю над територією України.

«Після спілкування з членами вашого уряду та обміну думками з молодими представниками українського громадянського суспільства та приватного сектору я впевнилася, що ваша країна має світле, демократичне та квітуче майбутнє в Європі», – наголосила Президент Швейцарії.

Симонетта Соммаруга запевнила, що Україна може розраховувати на підтримку Швейцарської Конфедерації на шляху просування реформ та мирного відновлення територіальної цілісності відповідно до міжнародного права.

«Будь ласка, розглядайте Швейцарію як надійного партнера у цих починаннях», – йдеться у листі.

Нагадаємо, 23 липня 2020 року в межах поїздки на Донбас Президент України Володимир Зеленський і Президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга оглянули пішохідний міст через річку Сіверський Донець та ознайомилися з роботою контрольного пункту в’їзду/виїзду (КПВВ) «Станиця Луганська» на лінії розмежування.

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