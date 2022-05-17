Україна має тверду підтримку Чехії щодо перспективи набуття членства в ЄС – Ігор Жовква

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква 16-18 травня перебуває з робочим візитом у Чеській Республіці.

У вівторок під час зустрічі з Прем’єр-міністром Чехії Петром Фіалою Ігор Жовква передав слова глибокої вдячності від Президента України Володимира Зеленського уряду Чехії та чеському народу за тверду підтримку нашої держави в протидії російській військовій агресії.

«Чехія – один з ключових європейських партнерів України, який надає вагому політичну та практичну допомогу Україні та входить у п’ятірку ключових постачальників зброї нашій державі», – зазначив Ігор Жовква.

У контексті відбудови України Прем’єр-міністру Чехії було запропоновано розглянути можливість патронату над одним із міст чи регіонів нашої держави.

Під час зустрічі з головою Сенату парламенту Чехії Мілошем Вистрчілом було обговорено шляхи посилення парламентського виміру співпраці двох країн. Ігор Жовква подякував за безкомпромісну позицію парламенту Чехії щодо російської агресії, зокрема за схвалену нещодавно резолюцію Сенату на підтримку України, в якій дії Росії визнаються геноцидом українського народу.

На порядку денному зустрічі з міністром закордонних справ Яном Ліпавським була координація зусиль України та Чехії для подолання викликів, пов’язаних із повномасштабною російською агресією проти нашої держави. Зокрема, було обговорено результати засідання Ради ЄС із закордонних справ, яке відбулося напередодні. Співрозмовники погодилися з необхідністю подальшого посилення санкцій проти РФ та якнайшвидшого запровадження шостого санкційного пакету, що обов’язково має містити ембарго на нафту.

Заступник керівника Офісу Президента подякував Чехії та чеському народу за надання тимчасового прихистку понад 300 тисячам українців, які через війну були змушені виїхати до Чехії, а також за створення усіх необхідних умов для їх комфортного перебування.

Ключовою темою зустрічі Ігоря Жовкви з міністром з європейських питань Мікулашем Беком стало залучення підтримки Чеської Республіки в питанні реалізації прагнень України набути членство у Європейському Союзі. У цьому контексті увагу чеської сторони було привернуто до важливості схвалення державами – членами ЄС найближчим часом рішення про надання Україні статусу країни – кандидата на членство у Євросоюзі. Ігор Жовква закликав чеську сторону не лише підтримати таке рішення, а й докласти зусиль для переконання інших держав Євросоюзу, які наразі все ще демонструють більш стриману позицію.

Мікулаш Бек окреслив пріоритети чеського головування у Раді ЄС у другій половині 2022 року та представив окремі ініціативи щодо консолідації фінансової підтримки нашої держави. Ігор Жовква подякував співрозмовнику за те, що серед цих пріоритетів головування особливе місце посідає Україна.

«Розраховуємо на активну роль майбутнього чеського головування в Раді ЄС у підтримці повоєнної відбудови України, – зазначив він. – Попри всі виклики для безпеки нашої держави, попри російську військову агресію та численні жертви й руйнування Україна впевнено крокує до омріяного членства у Європейському Союзі. І на цьому шляху нам допомагають справжні друзі, такі як Чехія».

Серед ключових тем зустрічі з директором Офісу зовнішніх зв’язків Канцелярії Президента Рудольфом Їндраком були пріоритети чеського головування у Раді ЄС та важливість координації зусиль сторін для боротьби з російською агресією. Особливий акцент Ігор Жовква зробив не необхідності посилення санкційного тиску на державу-агресора.

Під час візиту також заплановано зустрічі з представниками ділових кіл Чехії та України. Обговорюватимуться можливості залучення бізнесу до відбудови нашої держави, а також перспективи розширення торговельно-економічної співпраці, які відкриватимуться в процесі інтеграції України до Європейського Союзу.