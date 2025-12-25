Україна може боротись і стояти саме завдяки тому, що в нас є ви – Президент під час відзначення воїнів найвищими державними нагородами

Президент Володимир Зеленський вручив ордени «Золота Зірка» Героям України та передав нагороди рідним загиблих Героїв, а також відзначив українських воїнів відзнакою «Хрест бойових заслуг».

«Я хочу подякувати вам за те, що ви є, за те, що ваша сміливість, відвага, ваших побратимів і близьких дає змогу Україні бути й дає змогу Україні триматися, гідно триматися», – наголосив Володимир Зеленський.

За словами Президента, впродовж цих тижнів партнери часто дякують за Купʼянськ – за операцію, яка знову повертає віру в Україну й доводить, що російський очільник бреше, а наші воїни як ніхто вміють доводити правду.

«Зараз, коли ми робимо все, щоб встановити мир для України, ми чітко усвідомлюємо, що дипломатії без вас не може бути теж. Якщо не будуть сильні наші позиції на фронті передусім, Україна не матиме сильних позицій і в будь-якому форматі перемовин», – зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави подякував українським воїнам, їхнім родинам і закликав ніколи не забувати, якою ціною все це Україні дається. Пам’ять полеглих захисників ушанували хвилиною мовчання.

Володимир Зеленський передав рідним загиблих Героїв України ордени «Золота Зірка». Цього звання посмертно удостоєні:

Молодший сержант Владислав Биков. Навесні 2022 року воїни механізованого відділення під його командуванням не дали ворогу прорватися до Миколаєва. Попри сильний вогонь противника організував допомогу для трьох поранених побратимів та їх евакуацію. У червні знищив ворожу БМП з екіпажем і десантом. Владислав Биков загинув під час артилерійського обстрілу 5 вересня 2022 року.

Підполковник Олександр Боровик. Льотчик 2-го класу. Здійснив понад 200 бойових вильотів під час оборони Житомирщини та Київщини. Брав участь у звільненні Харківщини, правобережжя Херсонщини та о. Зміїний. Цьогоріч знищував ворога та склади боєприпасів на Донеччині, брав участь у Курській операції. Олександр Боровик загинув на Запоріжжі 11 вересня цього року внаслідок влучання російської ракети під час бойового вильоту.

Старший сержант Сергій Глухий. Учасник оборони Охтирки та звільнення Тростянця, евакуював з оточення трьох поранених воїнів. Восени 2022 року на Донеччині у ближньому бою знищив чотирьох окупантів. У 2023-му обороняв Бахмут, ліквідував понад 20 ворогів. Сергій Глухий загинув 30 липня цього року внаслідок удару російського дрона.

Старший лейтенант Денис Зелений (НГУ). У травні торік біля Ямполя на Донеччині виявив підрозділ ворога, відкрив вогонь і знищив п’ятьох російських піхотинців, із міномета спалив ворожу БМП. Зазнав поранення, але продовжив оборону та знищив близько відділення окупантів. Під час російського удару по позиції нацгвардійців Денис Зелений зазнав численних осколкових поранень і опіків, унаслідок яких помер наступного дня в лікарні.

Молодший сержант Володимир Іващенко (НГУ). Оборонець Київщини, брав участь у боях біля Гути-Межигірської, Мощуна та Ірпеня, знищив дві бронемашини та 15 окупантів. Учасник боїв за Рубіжне, Сіверськодонецьк і Лисичанськ. На його рахунку 25 спецоперацій, 10 спалених одиниць техніки та знищений взвод окупантів. Володимир Іващенко загинув на Луганщині під час ворожого мінометного обстрілу 3 травня торік.

Молодший сержант Віталій Капорін (НГУ). Захищав Україну на Харківщині, Донеччині та Луганщині. У квітні минулого року відбивав ворожі штурми поблизу Урожайного, пострілом із ручного гранатомета знищив бронетранспортер з екіпажем. Втративши близько 50 піхотинців під час бою, окупанти були змушені відступити. Віталій Капорін загинув наступного дня, 1 травня 2024 року, в бою, прикриваючи собою побратимів.

Сержант Богдан Пигина. У червні 2023-го захищав Україну на Херсонщині. Командував контратакою, під час якої знищили 20 окупантів. Торік брав участь у боях поблизу Авдіївки та Калинівки, а також в операціях на Харківщині. Двадцятого червня цьогоріч під час одного з бойових завдань виявив мінні загородження та сам їх розмінував. Пізніше зазнав поранення під час стрілецького бою, наказав підлеглим відійти, але сам загинув, прикриваючи їх вогнем.

Підполковник Роман Самусік (НГУ). У липні торік на Запоріжжі виявив і знищив снайперську пару ворога. Згодом збив російський дрон, із якого окупанти скидали міни. Одна з них завдала поранень побратиму Романа Самусіка. Підполковник надав допомогу та розпочав евакуацію. Перебуваючи під ворожим вогнем, зазнав вогнепального поранення, а згодом під час атаки дрона-камікадзе, прикривши побратима, врятував йому життя, але сам загинув.

Старший солдат Євгеній Щербина. З 2022 року брав участь у боях на Донеччині. Відбивав ворожі штурми та знищував окупантів. У квітні цього року з ручного гранатомета уразив ворожий багі з екіпажем. Невдовзі накрив собою пораненого від FPV-дрона побратима, сам зазнав поранення, але надав йому допомогу та перетягнув до укриття. У наступному бою Євгеній Щербина знищив двох окупантів, утім був смертельно поранений.

Також Президент вручив ордени «Золота Зірка» особисто майору служби цивільного захисту Сергію Бабенку (ДСНС) і бригадному генералу Івану Лукашевичу (СБУ).

Сергій Бабенко з 2015 до 2018 року брав участь в АТО. Від початку повномасштабної війни залучений до пошукових та аварійно-рятувальних робіт після обстрілів Покровського та Краматорського районів Донеччини. У серпні цьогоріч після обстрілу Слов’янська під час ліквідації пожежі та евакуації людей зазнав мінно-вибухових та осколкових поранень через детонацію боєприпасу, пройшов лікування і зараз відновлюється.

Бригадний генерал Іван Лукашевич (СБУ). Під його керівництвом військові інженери СБУ розробили морський дрон Sea Baby і вперше уразили ним бойові кораблі Росії. Влітку 2023 року саме перші серійні Sea Baby уразили Кримський міст. Пізніше його команда оновила дрон – збільшила розмір, швидкість і потужність, встановила додаткове обладнання. Іван Лукашевич разом із командою створив флот морських дронів, також вони адаптують різні типи озброєння до безпілотних апаратів.

Глава держави також вручив відзнаки «Хрест бойових заслуг». Їх отримали:

Головний сержант Віктор Бистро (НГУ). Учасник боїв на Луганщині. Зараз виконує бойові завдання на Донеччині. Особисто знищив близько 30 одиниць техніки та двох взводів окупантів. У травні в складі штурмової групи прорвався до шести поранених нацгвардійців, які потрапили в оточення ворога, і на собі виніс пораненого воїна.

Старший сержант Віктор Іванов (НГУ). У травні на Донеччині під час ворожої атаки на українську позицію зі стрілецької зброї збив ворожий дрон, а коли противник наблизився до укріплень – знищив чотирьох окупантів. Пізніше виявив замаскований міномет ворога, атакував його FPV-дроном і завдяки цьому знищив окупантів.

Майор Євген Карась. Командир 413-го окремого полку безпілотних систем, учасник боїв на Київщині, Сумщині, Донеччині, Луганщині, Херсонщині та Запоріжжі. У серпні – листопаді цього року його підрозділ уразив понад 250 легкових авто, 100 вантажівок, 30 артустановок, 15 бронемашин, дев’ять танків, вісім РСЗВ, САУ, станцію РЕБ та кілька ЗРК.

Майор Руслан Пилипчук. Брав участь у боях на Запоріжжі та Сумщині, а також у Курській операції. У серпні минулого року на Курщині підрозділ під його командуванням захопив взводний опорний пункт ворога, ліквідував і поранив близько взводу окупантів, знищив три одиниці ворожої бронетехніки та два автомобілі.

Майор Олександр Тимощук. Організував систему розвідки для вогневих підрозділів та операторів FPV-дронів, створив ефективну схему розгортання і взаємодії операторів БпЛА із суміжними підрозділами. У серпні – вересні на Донеччині командував знищенням восьми ворожих авто, трьох РСЗВ «Град», гармати з боєкомплектом, а також евакуацією воїна за допомогою роботизованого дрона.