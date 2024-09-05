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Україна налаштована на співпрацю та виконує всі зобов’язання перед МВФ – Ірина Мудра

7 вересня 2024 року - 14:11

Україна налаштована на співпрацю та виконує всі зобов’язання перед МВФ – Ірина Мудра

Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра обговорила з представниками місії Міжнародного валютного фонду ключові реформи, необхідні для п’ятого перегляду програми фінансування EFF.

Під час зустрічі основну увагу приділили створенню Вищого спеціалізованого суду для розгляду публічно-правових спорів проти національних державних органів, а також продовженню мандата Громадської ради міжнародних експертів для успішного завершення конкурсу на посади суддів Вищого антикорупційного суду.

Ірина Мудра запевнила представників місії, що Україна готова створити Вищий спеціалізований суд. Кандидати на посади суддів пройдуть перевірку професійної компетентності та доброчесності за участю незалежних експертів з міжнародним досвідом.

Також на зустрічі обговорили посилення незалежності та ефективності Рахункової палати України для контролю за використанням коштів Державного бюджету.

Сторони домовилися продовжувати активний діалог для реалізації реформ.

Заступниця очільника Офісу Глави держави також зазначила, що Україна налаштована на співпрацю та продовжує виконувати всі зобовʼязання, передбачені Меморандумом із МВФ.

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