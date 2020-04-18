Україна не лише щось просить, а й допомагає іншим країнам – Президент під час зустрічі «Мрії» з медичним вантажем на борту

Президент України Володимир Зеленський у Міжнародному вантажному аеропорту «Антонов» у смт Гостомель взяв участь у зустрічі транспортного літака Ан-225 «Мрія» з медичними засобами для боротьби з поширенням коронавірусу.

Борт доправив з китайського міста Тяньцзіня понад 100 тонн гуманітарного вантажу – це одна з найбільших партій за останні тижні.

«Наша «Мрія» привезла в Україну 12 мільйонів масок – як для лікарень, так і для аптечних мереж. Також привезли близько 260 тисяч захисних окулярів для наших медиків і понад 100 тисяч захисних костюмів п'ятого рівня захисту», – сказав Володимир Зеленський після огляду вантажу.

Раніше український Ан-225 допомагав іншим країнам у боротьбі з COVID-19, здійснюючи перевезення гуманітарних вантажів до Польщі та Франції.

«Пишаємося тим, що Україна змінює свій імідж у світі. Не лише щось просимо, а й допомагаємо іншим країнам», – зазначив Президент.

Окремо Глава держави подякував за роботу екіпажу літака та фахівцям, які допомагають доставляти спецзасоби в Україну.

Після медичного огляду екіпаж відправиться на обсервацію.