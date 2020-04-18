Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Звернення Президента з нагоди Великодня
Звернення Президента з нагоди Великодня

18 квітня 2020 року - 11:11

Переглянути всі відео
ностанні новини

Україна не лише щось просить, а й допомагає іншим країнам – Президент під час зустрічі «Мрії» з медичним вантажем на борту

23 квітня 2020 року - 12:16

ТКГ провела чергову зустріч у режимі відеоконференції

22 квітня 2020 року - 20:43

Андрій Єрмак представив Романа Машовця на посаді заступника керівника Офісу Президента

22 квітня 2020 року - 19:49

Володимир Зеленський: Україна однією з перших у світі запроваджує цифрові паспорти

22 квітня 2020 року - 17:33

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Участь Володимира Зеленського в зустрічі літака Ан-225 «Мрія», який доправив медзасоби для боротьби з поширенням COVID-19
Участь Володимира Зеленського в зустрічі літака Ан-225 «Мрія», який доправив медзасоби для боротьби з поширенням COVID-19

23 квітня 2020 року - 12:33

Перейти до всіх галерей

Україна не лише щось просить, а й допомагає іншим країнам – Президент під час зустрічі «Мрії» з медичним вантажем на борту

23 квітня 2020 року - 12:16

Україна не лише щось просить, а й допомагає іншим країнам – Президент під час зустрічі «Мрії» з медичним вантажем на борту

Президент України Володимир Зеленський у Міжнародному вантажному аеропорту «Антонов» у смт Гостомель взяв участь у зустрічі транспортного літака Ан-225 «Мрія» з медичними засобами для боротьби з поширенням коронавірусу.

Борт доправив з китайського міста Тяньцзіня понад 100 тонн гуманітарного вантажу – це одна з найбільших партій за останні тижні.

«Наша «Мрія» привезла в Україну 12 мільйонів масок – як для лікарень, так і для аптечних мереж. Також привезли близько 260 тисяч захисних окулярів для наших медиків і понад 100 тисяч захисних костюмів п'ятого рівня захисту», – сказав Володимир Зеленський після огляду вантажу.

Раніше український Ан-225 допомагав іншим країнам у боротьбі з COVID-19, здійснюючи перевезення гуманітарних вантажів до Польщі та Франції.

«Пишаємося тим, що Україна змінює свій імідж у світі. Не лише щось просимо, а й допомагаємо іншим країнам», – зазначив Президент.

Окремо Глава держави подякував за роботу екіпажу літака та фахівцям, які допомагають доставляти спецзасоби в Україну.

Після медичного огляду екіпаж відправиться на обсервацію.

ф

Участь Володимира Зеленського в зустрічі літака Ан-225 «Мрія», який доправив медзасоби для боротьби з поширенням COVID-19

23 квітня 2020 року - 12:33
Президент України Володимир Зеленський взяв участь у зустрічі літака Ан-225 «Мрія», який ортдоправив з Китаю понад 100 тонн медзасобів для боротьби з поширенням COVID-19, 23 квітня 2020 року
Версія для друку