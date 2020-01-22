Україна незабаром поінформує «Нормандську четвірку» про ініціативу щодо розведення сил на Донбасі за секторальним принципом – Президент

Українська сторона ініціює розведення сил і засобів на Донбасі за секторальним принципом, відповідно до якого лінія розмежування розбивається на сектори, де здійснюватиметься поступове розведення сил після верифікації СММ ОБСЄ, сказав Президент України Володимир Зеленський у своєму виступі на Мюнхенській конференції з питань безпеки.

Глава держави нагадав, що лідери країн Нормандського формату під час зустрічі у Парижі домовились узгодити три додаткові ділянки розведення сил і засобів, яке має відбутися до кінця березня 2020 року. Наразі українською стороною запропоновано і майже погоджено одну ділянку, і процес триває.

«Також я хочу розповісти про ініціативу української сторони щодо розведення за так званим секторальним принципом. Відповідно до нього лінія розмежування розбивається на сектори і здійснюється поступове розведення сил і засобів», – повідомив Президент.

За словам Глави держави, перехід від одного сектора до наступного можливий лише після того, як Спеціальна моніторингова місія верифікує, що у секторі відсутні будь-які незаконні збройні формування, озброєння та військова техніка.

«Вже найближчим часом ми детально поінформуємо учасників Нормандського формату про зміст цієї ініціативи», – зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави також констатував, що, незважаючи на домовленості у Нормандському форматі, досі відсутній надійний, безпечний і цілодобовий доступ СММ ОБСЄ по всій тимчасово непідконтрольній території України.

Президент наголосив, що Україна продовжує послідовно та неухильно дотримуватись мирного, дипломатичного шляху врегулювання відповідно до норм міжнародного права.

«Ми домовилися в Парижі, що підтвердимо відданість всеосяжному припиненню вогню. Але повну тишу поки що так і не вдалося забезпечити», – констатував Президент.

Володимир Зеленський наголосив, що майже за два місяці на Донбасі зафіксовано понад 400 обстрілів українських позицій, унаслідок яких продовжують гинути українські військові.

«Потрібні дієві механізми, за якими припинення вогню відбудеться не на словах, а в реальному житті», – підкреслив Глава держави.