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Україна очікує на постачання винищувачів Gripen найближчим часом – Президент за результатами зустрічі з Прем’єр-міністром Швеції

16 жовтня 2026 року - 18:52

Україна очікує на постачання винищувачів Gripen найближчим часом – Президент за результатами зустрічі з Прем’єр-міністром Швеції

У Брюсселі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.

Глава держави подякував народу Швеції, уряду та особисто Ульфу Крістерссону за підтримку України та спільну роботу заради безпеки Європи.

Президент окремо відзначив позицію Прем’єр-міністра Швеції стосовно того, що важливо посилювати тиск на Росію і збільшувати підтримку України, а не навпаки. За словами Глави держави, такою має бути спільна відповідь Європи на російську ескалацію.

Лідери детально обговорили потреби України для захисту від постійних атак, передусім посилення протиповітряної оборони. Глава держави подякував Швеції за домовленості щодо Gripen. Україна очікує на постачання цих винищувачів найближчим часом, вони доповнять літаки F-16, зокрема, у збитті реактивних «шахедів».

Окрема увага під час зустрічі – шляху України до членства у Європейському Союзі, підтримці енергетики для підготовки до зимового періоду.

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