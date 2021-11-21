Україна очікує посилення підтримки з боку Німеччини після початку роботи нового федерального уряду – Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський очікує, що новий уряд Федеративної Республіки Німеччина не лише не змінить підтримку України, а й посилить її. Про це Глава держави заявив під час прес-марафону «30 запитань Президенту України».

Він розповів, що під час учорашньої телефонної розмови з чинним канцлером Ангелою Меркель серед іншого обговорив коаліційну угоду нового уряду Німеччини, яка містить багато позитивних сигналів для нашої країни.

«Ангела Меркель вважає, що політика Німеччини щодо України буде незмінною. І я вважаю, що вона повинна бути ще кращою, ніж була. Але це вже будуть мої перемовини з новим канцлером», – сказав Володимир Зеленський.

«Я, як і будь-яка прогресивна людина, очікую предметних речей і результатів, які б нам дуже сильно допомогли: і економічно, і в енергетичній незалежності, і в тиші на українському Донбасі. Потужної санкційної політики, допоки нам не повернуть наші території. Гарантії щодо газу, інших енергоресурсів з боку Німеччини. І все ж таки – максимальний тиск на Росію щодо припинення військового конфлікту на Донбасі. Війни, яка триває вже вісім років», – додав Президент.

Глава держави також зауважив, що хотів би бачити практичні кроки щодо забезпечення енергетичної безпеки України та Європи. Зокрема, на думку Володимира Зеленського, європейські лідери мають розглядати питання реалізації «Північного потоку – 2» не лише з точки зору бізнесу – цей газопровід не повинен стати ще одним ресурсом Росії, який вона використовуватиме в перемовинах.

За підтримки Німеччини може бути ініційовано продовження багатосторонніх переговорів щодо продовження транзиту газу. Також у співпраці з ФРН та іншими європейськими країнами Україна має намір розвивати свою відновлювану енергетику.

Крім того, як зазначив Президент, Німеччина та Франція є ключовими партнерами у питаннях майбутнього членства України у Європейському Союзі, адже багато країн дослухаються до їхньої думки.

«Я дуже хотів би, щоб новий канцлер Німеччини був більш чітким щодо членства України в Європейському Союзі й не боявся зворотної реакції за це від держав, які проти цього», – резюмував Володимир Зеленський, висловивши переконання, що між ними складуться добрі взаємини.