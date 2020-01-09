Україна отримала доступ до «чорних скриньок» літака МАУ, який зазнав катастрофи в Ірані – Вадим Пристайко

Українські фахівці, які прибули в Іран для участі в розслідуванні обставин трагедії з літаком рейсу PS752 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», отримали доступ до «чорних скриньок», залишків борту та записів перемовин диспетчерів аеропорту з українськими пілотами, повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

«Отримуємо повну співпрацю від іранської сторони. Ми одержали доступ і до деталей літака, і до місця падіння, поліція забезпечує безпеку», – повідомив голова МЗС на брифінгу в Офісі Президента України.

Він зауважив, що з самого початку місцеві мешканці мали доступ до місця падіння літака, що заважало розслідуванню.

«Зараз наша команда отримала доступ до «чорних скриньок», за якими ми плануємо найближчим часом почати реконструкцію переговорів. Так само ми одержали доступ до записів розмов диспетчерів з центру управління польотами в аеропорту в Тегерані з нашими пілотами», – додав Вадим Пристайко.

Міністр нагадав, що був створений оперативний штаб з питань катастрофи літака, і секретар Ради національної безпеки і оборони України тримає постійний контакт з командою, яка перебуває в Тегерані та навіть зараз працює – за допомогою технічних засобів намагається реконструювати літак.

Міністр зазначив, що залишки борту, а також фрагменти тіл розосереджені на великій території, включно з населеними пунктами. Наразі українські фахівці працюють там, де є найбільше залишків борту, – в місці, де впав літак.

Голова МЗС наголосив, що іранська влада координує свої дії з українською стороною, й немає підстав говорити про недостатню взаємодію.

«Наша команда продовжує працювати. Встановлено штучне освітлення, огороджена територія, виділений ангар, де поступово збирають літак. Наразі ми спостерігаємо взаємодію, необхідну й достатню для того, щоб наші фахівці могли зробити висновки», – зазначив міністр.

Він також повідомив, що останки загиблих у авіакатастрофі доправлені до різних лікарень Тегерана, й тепер потрібно провести ДНК-експертизу, щоб ідентифікувати загиблих українських громадян.

«Говорити, скільки може піти на це часу, дуже складно», – зазначив Вадим Пристайко.

За словами міністра, в українську групу експертів увійшли фахівці з усіх важливих напрямів, які мають досвід участі у розслідуваннях падінь літаків.

«Це дуже досвідчені люди, й ми можемо покладатися на їхні знання», – зауважив він.

Вадим Пристайко також повідомив, що Офіс Генерального прокурора вже надіслав запити на отримання міжнародної правової допомоги в рамках відкритого кримінального провадження.

За його словами, розглядається багато версій причин авіакатастрофи, але робити висновки передчасно.

«Ми – країна, яка втратила літак, втратила екіпаж, людей – несемо пряму відповідальність за кожне слово, сказане нами. Ми не відкидаємо жодної версії, не шукаємо більш простого або більш дипломатичного шляху», – сказав він.

Очільник МЗС повідомив, що Україна також ініціює створення міжнародної коаліції з розслідування катастрофи літака МАУ.

«Наше головне завдання – абсолютно справедливо й неупереджено з’ясувати причини цієї трагедії. Якщо хтось винен – знайти винного», – заявив він.

«Основне, що ми хочемо донести до родичів, – це наше співчуття. І головне, що для них зараз важливо, на нашу думку, – це право знати, що ж справді сталося з літаком», – додав Вадим Пристайко, висловивши співчуття всім, чиї рідні загинули внаслідок катастрофи.