Україна посилить взаємодію з країнами «Вишеградської четвірки» – Глава держави

Україна посилить взаємодію з Вишеградською групою, до якої входять Польща, Чехія, Угорщина та Словаччина. Про це під час зустрічі у Києві домовилися Президент України Володимир Зеленський та Прем’єр-міністр Чеської Республіки Андрей Бабіш.

«У рамках головування Чехії у «Вишеградській четвірці» ми домовилися посилити взаємодію між Україною та цією групою. Впевнений, що досвід інтеграції цих держав до ЄС буде для нас дуже корисним», – заявив Володимир Зеленський на прес-конференції за підсумками перемовин.

Глава держави зазначив, що наразі Україна та Чехія відновлюють політичний діалог на найвищому та міжурядовому рівнях.

«З 2008 року це перший приїзд на такому рівні пана Прем’єр-міністра Чехії. Коли ми говоримо про рестарт (взаємин. – Ред.) – це бажання зустрічатися та домовлятися. Цей приїзд і наша зустріч уже говорять про те, що ми виходимо на новий рівень відносин між нашими країнами», – наголосив він.

Володимир Зеленський назвав переговори широкими, предметними та насиченими, що свідчить про глибину потенціалу співпраці між державами.

Під час зустрічі з Андреєм Бабішем Глава держави розповів про зусилля задля припинення війни на Донбасі та повернення під контроль усіх українських територій, а також про підготовку до зустрічі у Нормандському форматі.

Крім того, Володимир Зеленський подякував чеському уряду за фінансову допомогу у проектах з розвитку підприємництва, зміцнення громадянського суспільства в нашій державі та реформування вищої освіти. Також Президент висловив подяку за підтримку закладів вищої освіти, перенесених з тимчасово окупованих територій. Ідеться про Донбаську національну академію будівництва та архітектури, Луганський національний університет ім. Т. Шевченка та Горлівський інститут іноземних мов.

Зі свого боку Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш запросив Володимира Зеленського відвідати зустріч «Вишеградської четвірки» у Празі.

«Ми говорили з паном Президентом, що В4 має свою вагу, свій голос у межах Євросоюзу. Ми активні. І ми будемо дуже вдячні, якщо пан Президент відвідає нас у Празі, коли ми головуватимемо у В4», – сказав він.

Крім того, Прем’єр-міністр Чехії заявив про підтримку територіальної цілісності та суверенітету України в міжнародно визнаних кордонах.

Андрей Бабіш висловив сподівання на результативність очікуваної зустрічі в Нормандському форматі.