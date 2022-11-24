Україна потребує повітряного щита й надійних гарантій безпеки – Андрій Єрмак на зустрічі Комісії Україна – НАТО

Надійна та ефективна система протиповітряної та протиракетної оборони України в майбутньому може бути інтегрована із системами НАТО та Європи. Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час зустрічі Комісії Україна – НАТО, що відбулася у форматі відеоконференції.

Він нагадав, що наприкінці вересня Президент Володимир Зеленський разом зі спікером українського парламенту та Прем’єр-міністром подали офіційну заявку на членство України в НАТО. Ця заявка означає, що наша країна раз і назавжди відхилила варіант нейтральності чи позаблокового статусу. Це також є вимогою українського суспільства, адже близько 90% українців підтримують вступ до Альянсу.

«Ми віримо, що скоро Україна буде готова почати процес вступу, пропустивши ПДЧ у плані відповідності стандартам Альянсу та рівню взаємосумісності. Ми віримо, що Україна як унікальний партнер Альянсу в дуже особливій безпековій ситуації матиме свій розумний шлях до членства в НАТО», – зазначив Андрій Єрмак.

Водночас керівник Офісу Президента зауважив, що вступ України до Альянсу вимагає консенсусу всіх держав-членів. І поки наша країна проходить цей шлях, їй потрібні консолідовані зусилля партнерів щодо створення ефективних безпекових гарантій.

«Україна презентувала концепт Київського безпекового договору з нашими пропозиціями щодо безпекових гарантій. Наші пропозиції спрямовані на мобілізацію необхідних політичних, фінансових, військових та дипломатичних ресурсів для самозахисту України. Ці гарантії мають захистити суверенітет і територіальну цілісність України та унеможливити нову агресію в майбутньому», – наголосив керівник Офісу Президента.

За його словами, робочий принцип гарантій простий: безпека України залежить насамперед від її здатності захистити себе. А ефективний захист нашої держави залежить від внесків її союзників.

«Київський безпековий договір передбачає, що це має бути спільний документ щодо стратегічного партнерства між Україною та державами-гарантами. Ці зобов’язання мають бути надійними, оскільки ми не можемо погодитися на новий перелік незобов’язувальних запевнень на кшталт сумнозвісного Будапештського меморандуму», – пояснив Андрій Єрмак.

Як наголосив керівник Офісу Президента, важливим компонентом таких гарантій є безпека неба й ефективна протиповітряна оборона.

Крім того, він акцентував на важливості створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, скоєного керівництвом Росії.

«Ми вдячні Парламентській асамблеї НАТО за підтримку створення спеціального трибуналу. Ми закликаємо наших партнерів, зокрема Альянс і його членів, взяти участь у консультаціях щодо міжнародного договору, його створення. Україна підготувала відповідні проекти документів, які могли б стати основою для подальшої роботи зі створення спеціального трибуналу», – повідомив Андрій Єрмак.

Він нагадав, що запропонована Президентом України Володимиром Зеленським формула миру містить такі десять пунктів:

1. Радіаційна та ядерна безпека.

2. Продовольча безпека.

3. Енергетична безпека.

4. Звільнення всіх полонених і депортованих.

5. Відновлення територіальної цілісності України.

6. Виведення російських військ і зупинення бойових дій.

7. Правосуддя.

8. Терміновий захист довкілля від екоциду.

9. Недопущення ескалації.

10. Підтвердження кінця війни.

«Ми не знаємо, які об’єкти зазнають ударів наступного разу. Але ми знаємо, що Україна потребує повітряного щита. Ми знаємо, що Україна потребує надійних гарантій безпеки», – резюмував керівник Офісу Глави держави.