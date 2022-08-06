Україна потребує збільшення постачання зброї та сподівається на активну участь Олафа Шольца в цьому питанні – Михайло Подоляк в інтерв’ю виданню Tagesspiegel

Україна потребує постачання якомога більшої кількості сучасної зброї та сподівається на активну участь у цьому питанні Федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца. Про це заявив радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк в інтерв’ю виданню Tagesspiegel.

Михайло Подоляк зазначив, що заяви канцлера ФРН свідчать про його наміри змінити відносини з Росією.

«Німеччина тепер повинна піти іншим шляхом, зрозуміти, якою насправді є Росія. Це факт, що нам потрібно більше зброї», – сказав радник керівника Офісу Глави держави.

За його словами, Україна потребує постачання далекобійної артилерії та реактивних систем залпового вогню, що дасть змогу ефективно ліквідовувати логістичні та матеріально-технічні склади ворога.

Крім того, Михайло Подоляк наголосив на важливості збільшення кількості безпілотних літальних апаратів.

«Протиповітряні системи, такі як IRIS-T, про готовність постачання яких оголосила Німеччина, для кращого захисту наших міст від нападу з повітряного простору. Нам їх потрібно більше, щоб захистити принаймні Київ, Харків, Дніпро, Миколаїв та Одесу», – додав радник керівника Офісу Президента.

Михайло Подоляк зазначив, що Україні потрібно наростити кількість бронетехніки, щоб після відступу Росії просуватися вглиб на тих територіях, які контролював ворог.

Радник керівника Офісу Глави держави наголосив, що однією з причин припинення переговорів з РФ стали звірства, які окупанти вчинили в Бучі.

За його словами, Росія хоче заморозити конфлікт на півроку, щоб стягнути нові війська та озброєння на лінію фронту.

«Якщо Захід втомиться від війни, тоді Росія знову вдарить з усією силою», – сказав Михайло Подоляк.

Він наголосив, що Україна має докласти зусиль, щоб повернути якомога більше окупованих територій, особливо в південній частині країни.

«Що більше й швидше ми отримаємо важке озброєння, то швидше зможемо зупинити цю війну», – переконаний радник керівника Офісу Президента.

Михайло Подоляк зазначив, що перемогою України стане повернення всіх територій у межах міжнародно визнаних кордонів.