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Україна повинна мати власне виробництво та промисловість, інакше ми завжди відставатимемо від інших – Глава держави під час відвідання «Єврокару»

25 вересня 2020 року - 18:03

Україна повинна мати власне виробництво та промисловість, інакше ми завжди відставатимемо від інших – Глава держави під час відвідання «Єврокару»

У межах робочої поїздки до Закарпатської області Президент України Володимир Зеленський ознайомився з роботою ПрАТ «Єврокар».

Голова наглядової ради підприємства Олег Боярин продемонстрував Президенту роботу виробничого цеху, де здійснюється крупновузлове збирання авто, складання двигунів.

Він розповів, що обсяг виробництва «Єврокару» за 2019 рік склав 6 тис. 254 автомобілі. Підприємство випускає майже весь модельний ряд автомобілів марки Skoda. При цьому потужності виробництва розраховані на випуск 50 тис. машин на рік, закладений потенціал модернізації дозволяє збільшити обсяг до 100 тис. одиниць на рік.

«Дійсно фундаментальний, сучасний завод. Приємно бачити, що таке виробництво існує в нашій державі», – сказав Володимир Зеленський.

ПрАТ «Єврокар» розташоване в індустріальному парку «Соломоново» – першому в Україні масштабному проекті зі створення високотехнологічного майданчика промислового виробництва. Керівна компанія ставить собі за мету сформувати найбільший промисловий автокластер в Україні.

Олег Боярин переконаний, що Україна має підтримувати інвесторів, які готові створювати робочі місця з гідними умовами праці та заробітною платою, щоб українці не їхали за кордон, а залишалися працювати на батьківщині.

На його думку, наша країна може стати одним з лідерів з виробництва автомобілів світових брендів.

Глава держави зазначив, що Україна повинна мати власне виробництво та промисловість і не будувати економіку виключно на торгівлі чи аграрному секторі.

«Якщо цього не буде, ми завжди відставатимемо від інших, а це не може бути нашим вибором. Тож промисловість будемо підтримувати. А от щодо форм такої підтримки треба дуже уважно подумати, підійти до цього питання максимально раціонально», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент запропонував представникам автопрому спільно з Міністерством інфраструктури та Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства розробити стратегію розвитку автомобільної галузі країни.

«Ви з міністрами економіки, інфраструктури, зі своїми колегами, яких вважаєте професіоналами, напрацюєте пункти плану», – запропонував Глава держави та зауважив, що чекатиме на презентацію.

«Єврокар» є офіційним виробником автомобілів марок Volkswagen Group у нашій країні.

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Робоча поїздка Президента України до Закарпатської області

25 вересня 2020 року - 12:24
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