Україна працює над розробкою військового компонента безпекових гарантій – Президент

Україна працює над розробкою військового компонента безпекових гарантій, і відповідні напрацювання будуть передані державам-партнерам після завершення цієї роботи. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час підсумкової пресконференції в Києві.

Глава держави зазначив, що питання розробки військового компонента безпекових гарантій перебуває в компетенції Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил України.

«Багато залежить від нас на платформі Міністерства оборони, Генерального штабу. Військовий компонент – ми повинні передати наше бачення нашим партнерам, і це є дуже серйозним ядром для гарантій безпеки. Ми досі цього не передали. Багато викликів, багато роботи, але в цьому питанні зараз м’яч на нашому боці», – сказав Володимир Зеленський.

Президент також укотре наголосив, що для України неприйнятний формат вступу до НАТО без тимчасово окупованих територій, оскільки у разі повторної агресії Росії немає гарантій безпеки і для тієї частини країни, яка здобуде членство в Альянсі.

«Тут запитання: чи будуть вступати країни НАТО, боротися за частину української території, яка має той чи інший статус у НАТО? Бо ми ж не визнаємо окуповані території російськими», – зазначив Глава держави.