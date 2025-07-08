Україна працює над розширенням співпраці з країнами Африки в галузях сільського господарства, освіти, цифровізації та IT

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Брусило провів онлайн-зустріч із главами дипломатичних установ України в Кот-д'Івуарі, Гані, Демократичній Республіці Конго, Руанді, Мозамбіку, Ботсвані та Мавританії.

Участь у зустрічі також узяли представники українських міністерств: економіки, аграрної політики та продовольства, цифрової трансформації, освіти і науки, а також спеціальний представник України з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх.

Ігор Брусило наголосив, що для України важлива співпраця з країнами Африки та підтримка українців з їхнього боку в боротьбі проти російської агресії.

Україна готова до конструктивного співробітництва в галузях сільського господарства, освіти, цифровізації та протидії кібер- і гібридним загрозам.

Зокрема, ішлося про гуманітарну ініціативу «Зерно з України», завдяки якій вдалося забезпечити продовольством понад 10 млн людей у 12 країнах Африки.

«Україна розглядає Африку не просто як регіон для експорту, а як стратегічного партнера у формуванні глобальної продовольчої безпеки. Завдання – не лише відновити, а й розширити економічні зв’язки з африканськими партнерами, використовуючи всі наші конкурентні переваги у сфері агропромислового комплексу, освіти і науки, цифрових технологій і подолання кіберзагроз», – зауважив Ігор Брусило.

Крім того, обговорили співпрацю в галузі цифрових технологій і трансформацій, зокрема використання українського досвіду в розвитку цифрової інфраструктури африканських країн.

Особливу увагу приділили освітньому напряму. Ішлося про розширення освітніх програм і академічних обмінів з акцентом на потреби африканських країн у підготовці кваліфікованих фахівців в Україні.