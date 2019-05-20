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Україна продовжує рух у напрямку поглиблення інтеграції з Європейським Союзом – Володимир Зеленський

31 травня 2019 року - 15:26

Україна продовжує рух у напрямку поглиблення інтеграції з Європейським Союзом – Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністрами закордонних справ Королівства Швеція Маргот Вальстрьом і Республіки Польща Яцеком Чапутовичем, які перебувають в Україні.

Глава держави подякував за підтримку України з боку Польщі та Швеції у захисті суверенітету та територіальної цілісності й у питанні звільнення українських полонених.

«Дякую за підтримку санкційної політики проти Росії та сподіваюся на її продовження – поки українські території не будуть повернуті повністю», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент також наголосив, що боротьба з корупцією, бідністю та економічною стагнацією – це другий фронт для України. І лише виборовши перемогу на обох фронтах, українці зможуть побудувати державу, про яку вони мріють і якої варті.

Зі свого боку очільники зовнішньополітичних відомств Польщі та Швеції підтвердили послідовну підтримку зусиль України із захисту територіальної цілісності, повернення всіх українських полонених, незаконно захоплених Росією, а також у питаннях інтеграції України до Європейського Союзу.

У контексті відзначення 10-ї річниці Східного партнерства ЄС у цьому році Володимир Зеленський зазначив, що для України критично важливо зберегти позитивні здобутки останніх років і прискорити виконання Угоди про асоціацію та інші системні зміни.

Президент України також запевнив європейських партнерів, що Україна продовжить рух у напрямку поглиблення інтеграції з Європейським Союзом і НАТО.

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