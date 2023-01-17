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Україна проводить реформи навіть під час війни, бо не має часу чекати на її закінчення – Президент під час онлайн-спілкування з німецькими студентами

17 січня 2023 року - 22:38

Україна проводить реформи навіть під час війни, бо не має часу чекати на її закінчення – Президент під час онлайн-спілкування з німецькими студентами

Україна продовжує здійснювати реформи попри повномасштабну війну, яка, з одного боку, уповільнює багато процесів, але водночас спонукає до активних змін. Про це сказав Президент Володимир Зеленський під час онлайн-спілкування зі студентами вишів Німеччини.

«Попри війну ми проводимо реформи. У нас немає часу чекати до кінця війни щодо всіх реформ, які ми маємо провести. Тому ми робимо відповідні кроки, але війна, звичайно, уповільнює багато речей, уповільнює розвиток», – зазначив Глава держави.

Водночас Володимир Зеленський зауважив, що війна дає можливість дуже швидко реагувати на виклики й розвиватися.

«Ми досягли прориву в цифровізації нашої країни, e захисті кіберпростору. Ми підняли виробництво багатьох речей, яке у нас не працювало. Ми почали реформу нашого енергетичного сектору», – розповів він.

Президент нагадав, що Україна отримала статус кандидата в члени Європейського Союзу і тепер має виконати рекомендації Єврокомісії, що є складовою шляху до набуття членства в ЄС.

«Попри війну ми вже виконали багато з цих передумов, а інші розпочали (виконувати. – Ред.). І в найближчі тижні, місяці ми все це закінчимо. Ми йдемо доволі швидко. Тобто сама війна нас навіть пришвидшує. Ці реформи не для ЄС, не через війну – реформи потрібні для нашого суспільства», – наголосив він.

Володимир Зеленський також висловив переконання, що Україна після початку повномасштабного вторгнення Росії зробила найбільшу реформу, яку тільки можна було, – об’єднала ЄС.

«Це справді дуже важливий крок. Сьогодні ЄС міцний. І не лише в питанні допомоги Україні, а й щодо інших викликів, які є і на Африканському континенті через блокування Росією експорту морем продуктів харчування, і на Європейському континенті через дефіцит енергоресурсів. Всі одне одному допомагають. Таким об’єднаним Євросоюз ніколи не був», – вважає Президент.

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