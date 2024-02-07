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Україна розпочала переговори з Данією щодо укладення двосторонньої безпекової угоди

8 лютого 2024 року - 12:50

Україна розпочала переговори з Данією щодо укладення двосторонньої безпекової угоди

На виконання доручення Президента України та керівника Офісу Глави держави українська сторона розпочала детальні переговори з Данією щодо укладення двосторонніх безпекових зобов'язань.

Українську делегацію на перемовинах очолював заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква, данську – державний секретар Міністерства закордонних справ Лісбет Зільмер-Йонс.

Переговори розпочалися в межах реалізації Спільної декларації G7 про підтримку України, до якої Данія разом із країнами Північної Європи приєдналася однією з перших.

Зобов'язання Данії у сфері безпеки підтверджують непохитну й потужну підтримку, включно з військовою допомогою, яку вона надає нашій країні з початку російської агресії.

Сторони обговорили основні елементи майбутніх двосторонніх безпекових зобов'язань та узгодили графік подальших переговорів.

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