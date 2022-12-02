Україна розраховує на подальшу потужну підтримку з боку Європарламенту, зокрема в наданні гарантій безпеки нашій країні – Андрій Єрмак на зустрічі з євродепутатами

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч із делегацією Комітету із закордонних справ та підкомітету з питань безпеки та оборони Європейського парламенту, яка прибула до нашої країни.

До складу делегації увійшли: заступник голови Комітету із закордонних справ Європарламенту Урмас Пает, голова Підкомітету з питань безпеки та оборони Європейського парламенту Наталі Луазо, голова неформальної Групи друзів європейської України у Європарламенті Петрас Ауштрявічус, постійний доповідач Європарламенту щодо України Міхаель Галер, депутати Європарламенту Анна Фотига, Тоніно Піцула і Ханна Нойман.

Андрій Єрмак подякував євродепутатам за підтримку, яку наша держава та її громадяни відчувають з боку Європарламенту з перших днів повномасштабної війни Росії проти України.

«Наші люди ніколи цього не забудуть. І перемога України, у якій ми абсолютно впевнені, буде нашою спільною перемогою», – наголосив керівник Офісу Президента.

Андрій Єрмак акцентував, що наша держава й суспільство не планують зупинятися й далі наполегливо боротимуться за звільнення від російських окупантів усієї території України. Зокрема, попри терор щодо цивільного населення, який із початку жовтня почала Росія, масово обстрілюючи ракетами та дронами об’єкти критичної інфраструктури.

Керівник Офісу Глави держави відзначив, що Європарламент першим підтримав заявку України на членство в ЄС і закликав до надання нашій країні статусу кандидата на членство у Євросоюзі, одним із перших звернувся із закликом до створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України, а 23 листопада ухвалив резолюцію про визнання Росії терористичною державою та державою, яка використовує засоби тероризму.

У зв’язку з цим Андрій Єрмак висловив сподівання на політичне лідерство Європейського парламенту в питанні підтримки надання Україні безпекових гарантій. Він нагадав, що міжнародна група Єрмака-Расмуссена напрацювала пропозиції у вигляді документа під назвою «Київський безпековий договір» для надання нашій країні надійних гарантій безпеки до набуття повноцінного членства в НАТО, що може тривати певний час.

Крім того, Україна розраховує на підтримку запропонованої Президентом Володимиром Зеленським під час виступу на саміті «Групи двадцяти» формули миру з десяти пунктів.

За його словами, наша країна має на меті виконати до кінця поточного року рекомендації Єврокомісії, що є складовою шляху до набуття членства в ЄС, і прагне не втрачати час.

Керівник Офісу Президента також висловив сподівання на підтримку з боку Європарламенту в процесі подальшого посилення санкцій проти РФ, над пропозиціями щодо яких, зокрема, активно працює міжнародна група Єрмака-Макфола.

На брифінгу для представників ЗМІ після зустрічі з євродепутатами Андрій Єрмак зазначив, що Європейський парламент підтримує Україну не декларативно, а конкретними справами.

«Я дуже дякую нашим друзям і партнерам за те, що вони сьогодні з нами», – наголосив він.

Голова підкомітету з питань безпеки та оборони Європарламенту Наталі Луазо розповіла, що під час зустрічі йшлося про основні ініціативи, запропоновані Україною, зокрема Київський безпековий договір і мирні ініціативи Президента Володимира Зеленського.

«Чудово, що в момент, коли війна має такі великі наслідки для України, вона готова пояснювати свою формулу миру й те, як вона її використовуватиме у реальності після війни. Ніхто не може сказати, що Україна не хоче миру», – зазначила Наталі Луазо.

Вона нагадала, що Європарламент визнав Росію країною – спонсором тероризму, висловив чіткий меседж про підтримку створення міжнародного трибуналу для переслідування людей, відповідальних за звірства та воєнні злочини на українській території.

За її словами, на зустрічі було обговорено військову допомогу Україні, збільшення підтримки для відновлення інфраструктури, надання трансформаторів та іншого обладнання для української енергетики. Також ішлося про підтримку нашої країни в питаннях санкцій проти Росії.

«Ми повністю розуміємо, що Україна бореться не лише за свою незалежність і суверенітет – вона також бореться і за нашу безпеку, і наші цінності», – наголосила євродепутат.

Зі свого боку заступник голови Комітету із закордонних справ Європарламенту Урмас Пает зазначив, що атаки проти критичної інфраструктури України є абсолютно нелюдськими, змушують мільйони людей страждати й загрожують їхньому життю.

«Все це виклики для всіх нас, для Європейського Союзу. І всі держави мають бути відповідальними в тому, щоб надати Україні всю необхідну допомогу, тому що само собою зрозуміло, що єдине розв’язання цього питання – це тоді, коли Україна знову буде вільною та відновить свої кордони», – переконаний він.

На думку депутата, країна-агресор, яка спонсорує тероризм, обов’язково має платити за свої атаки та свої дії.

Урмас Пает також висловив думку, що країни ЄС надзвичайно швидко зроблять наступні кроки щодо заявки України на членство у Євросоюзі.

«Ми бачимо що відбувається в Україні, особливо в останні місяці. Для нас зрозуміло, що для європейської безпеки нам потрібна сильна Україна», – наголосив він.