Україна розвиватиме двосторонні відносини з багатьма країнами та регіонами світу, активно захищатиме енергетичну та кібербезпеку – Глава держави

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що в сучасному світі через посилення конкуренції між країнами та зростання державного «егоїзму» підвищується роль двосторонніх домовленостей. Про це Глава держави сказав під час виступу на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Міжнародна політика», що триває в Києві.

Володимир Зеленський зазначив, що наразі закладаються основи нових проектів та ініціатив для стратегічного партнерства України зі США. Відбувається активна підготовка візиту Президента України до Вашингтона, який має бути змістовним, максимально наповненим і результативним.

«На рівень стратегічного партнерства ми вивели наші стосунки з Великою Британією. Ми зміцнюємо наше партнерство й дружбу з Туреччиною. Поглиблюємо особливу співпрацю з Канадою. Ми будемо розвивати стратегічні взаємовигідні відносини з багатьма країнами: з Китаєм, Німеччиною, Францією, Польщею. Естонія, Латвія, Литва, Румунія, Грузія, Азербайджан, Молдова та ще низка держав, з якими ми вибудовуємо змістовну, стратегічну взаємодію», – розповів він.

Глава держави додав, що важливим партнером для України є Індія, яка розглядається як один з лідерів Азії, а весь регіон Південно-Східної Азії має бути у фокусі уваги України. Поглиблюватиметься глобальне партнерство з Японією та стратегічне партнерство з Бразилією.

«На жаль, поки що залишається без достатньої нашої уваги Африка. Це – одна з ключових точок подальшого світового розвитку. Україна має бути активним учасником цього процесу», – зауважив Володимир Зеленський.

За його словами, одним з пріоритетів є посилення економічної складової зовнішньої політики України.

Президент окремо наголосив, що наша держава зацікавлена в залученні іноземних партнерів до реалізації спільних проектів у галузях інфраструктури, літакобудування, сільського господарства, промисловості та енергетики; потрібно працювати над локалізацією виробництва й залученням провідних технологічних компаній.

«Кожен візит на високому та найвищому рівнях повинен мати вагому, конкретну торговельно-економічну, інвестиційну складову для України», – зазначив він.

Інший, вкрай важливий напрям роботи для українських дипломатів, за словами Глави держави, – це розвиток військово-технічної співпраці та пошук нових ринків збуту для продукції українського ВПК.

Крім того, Президент зауважив, що ще одним ключовим напрямом є енергетична безпека країни. Наразі найбільший виклик для України у цій сфері – добудова та запуск газопроводу «Північний потік – 2».

«Введення його в експлуатацію – це не про економіку. Це зброя проти України і, впевнений, зброя проти всієї Європи в майбутньому. Це пряма безпекова пастка для всіх. Слід і надалі протидіяти реалізації цього проекту та залучати до цієї складної боротьби всіх наших партнерів. Вся Європа має об’єднуватися, щоб протидіяти цій енергетичній загрозі», – вважає він.

Також Володимир Зеленський звернув увагу на особливе значення захисту інформаційно-цифрового простору від кіберзагроз, ефективну протидію гібридним та дезінформаційним атакам, адже кібератаки на критичну інфраструктуру стають майже буденним явищем.

«За останній рік ми почали створювати систему виявлення та протидії дезінформації на рівні держави. Наступний крок – налагодити таку систему стратегічних комунікацій та координацію як на рівні держави, так і з нашими союзниками», – сказав він.

Крім того, Президент наголосив, що українське громадянство має бути престижним у світі, а громадянин України, який перебуває за кордоном, повинен відчувати підтримку та захист своєї держави.

«Престиж українського паспорта – це впевненість у своїй державі, коли ти опинився у скрутній ситуації за кордоном. І тут державний апарат має діяти швидко, чітко, злагоджено, як єдиний організм», – зазначив Володимир Зеленський.

Престиж українського паспорта – це також можливість вільно подорожувати світом. За словами Глави держави, у квітні 2019 року громадяни України мали змогу в’їжджати в спрощеному порядку до понад 140 країн світу, зараз ця цифра сягнула 149.

Важливе завдання Української держави – підтримка, розвиток зв’язків з українцями, які живуть за кордоном, акцентував Президент.

Насамкінець Володимир Зеленський зазначив, що втілення всіх пріоритетів зовнішньої політики потребує чіткої стратегії, побудованої на національному інтересі України.

«Я очікую, що матиму можливість затвердити такий ґрунтовний документ, а саме – Стратегію зовнішньополітичної діяльності України, вже до 30-річчя нашої незалежності», – резюмував Володимир Зеленський.