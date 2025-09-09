Україна синхронізувала санкції з Великою Британією та запровадила обмеження проти осіб, які допомагають ВПК, тіньовому флоту й енергетичному сектору РФ

Україна синхронізувала санкції з Великою Британією та запровадила обмеження проти осіб, які допомагають ВПК, тіньовому флоту та енергетичному сектору Росії. Президент Володимир Зеленський підписав відповідні укази про введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України щодо запровадження санкцій.

У межах синхронізації санкцій із Великою Британією Україна застосувала обмежувальні заходи до 47 фізичних та 81 юридичної особи, які постачають Росії електроніку, видобувають вугілля на тимчасово окупованих територіях і виконують ремонтні роботи на шахтах, а також залучені до функціонування тіньового флоту РФ. Зокрема, серед них є компанії, що вже перебувають під санкціями США: один із найбільших у Росії постачальників вугілля «Стройсервіс» і російська вугледобувна й переробна компанія «Російська енергія».

Україна послідовно синхронізує санкції партнерів і продовжує працювати над тим, щоб українські санкційні обмеження були синхронізовані в юрисдикціях союзників.

Також Україна застосувала санкції проти 37 фізичних і 35 юридичних осіб, які причетні до постачання та впровадження ІТ-рішень для російського ВПК, залучені до процесів постачання, розробки, виробництва та обслуговування засобів РЕБ, телекомунікації, електронних компонентів та обладнання для російського ВПК і силових структур та пов’язані з постачанням імпортного обладнання та складників в обхід санкцій.

Зокрема, це «Сітронікс КТ», яка розробляє комплексні ІТ-рішення для російського ВПК, «СІНТО» – постачальник ІТ-рішень, один із найбільших російських системних інтеграторів, «Балтінфоком» – виробник комп’ютерів і програмного забезпечення, який співпрацює із силовими структурами РФ, група компаній «Бі Пітрон», що технічно переоснащує російські військові підприємства, «Точна механіка» – білоруський виробник деталей та обладнання для авіаційної, автомобільної і космічної промисловості Росії.