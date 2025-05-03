Україна стоїть, бо стоїть українська піхота: Президент відзначив державними нагородами воїнів-піхотинців

У День піхоти Збройних Сил України Президент Володимир Зеленський зустрівся з воїнами та рідними загиблих захисників і вручив найвищі державні нагороди, а також передав командирам підрозділів бойові прапори, стрічки почесної відзнаки «За мужність та відвагу», стрічки почесних найменувань бригад та присвоїв вищі офіцерські звання.

Глава держави зазначив, що в цій війні за незалежність мільйони людей проявляють себе, сміливість і відданість Україні та українській ідеї.

За словами Президента, незалежність України підтверджена результатами української армії в боях на різних напрямках: від Гостомеля до Донеччини, від Сумщини та Харківщини до Запоріжжя й Херсонщини, на Курщині.

«Україна стоїть, бо стоїть українська піхота – б’ється, знищує окупанта, захищає та відновлює наші українські позиції, здійснює блискучі операції, які вже є зразковою частиною світової військової історії – історії вашої, історії сміливих», – сказав Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що Україна завжди шануватиме своїх героїв, і закликав не забувати полеглих. Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять воїнів, які загинули в боях заради України.

Глава держави передав рідним полеглих Героїв України орден «Золота Зірка». Найвищої державної нагороди посмертно удостоєні:

Старший сержант Ярослав Хибовський. Захищав Україну на Миколаївщині, Херсонщині та Донеччині. Завдяки його діям вдалося знищити десятки одиниць російської техніки та понад сто окупантів. Евакуював вісьмох важко поранених побратимів, очолював штурмові операції та зупиняв атаки. П’ятого грудня 2022 року евакуював пораненого воїна, але, коли повернувся виконувати бойове завдання, сам зазнав несумісного з життям поранення.

Старшина Василь Яремко. Як командир зведених груп брав участь в обороні та штурмах населених пунктів на Харківщині, Донеччині й Луганщині. Знищив понад десять окупантів і ще двох узяв у полон, захопив кілька одиниць бронетехніки. Під щільними ворожими обстрілами евакуював трьох поранених побратимів. Василь Яремко загинув торік 24 січня, очолюючи штурм та особисто знищивши щонайменше шістьох загарбників.

Молодший сержант Іван Голубка. Як заступник командира бойової машини – навідник-оператор виконував бойові завдання на Донеччині. Завдяки його діям було знищено кілька одиниць бронетехніки та близько 50 окупантів. Був поранений, але після відновлення продовжував захищати Україну. П’ятого червня 2023 року під час штурму ворожих позицій БМП, у складі екіпажу якого перебував Іван Голубка, підірвалася на міні.

Володимир Зеленський також вручив «Золоту Зірку» Героям України – молодшому лейтенанту Владиславу Дацькому та молодшому сержанту Миколі Молчанову.

Владислав Дацький брав участь в обороні Авдіївки, де торік у лютому штурмова група під його командуванням знищила й поранила близько 200 окупантів. Дістав поранення, але попри це надав допомогу своєму підлеглому та особисто його евакуював. У вересні на Луганщині реалізував рейдову засідку, а в грудні на Харківщині провів диверсійну операцію із захопленням шести полонених, що дало змогу отримати цінні розвіддані.

Микола Молчанов у грудні 2023 року брав участь у штурмі ворожих позицій поблизу Роботиного. Зазнав поранення, але не допустив просування окупантів до шляхів відходу штурмової групи. Після лікування продовжив захищати Україну в районі Новогродівки, де брав участь у штурмах та утримував позиції. Особисто знищив 15 БМП, танк Т-72, 2 розвідувальні квадрокоптери та 110 окупантів.

Чотирьом захисникам Глава держави вручив відзнаку «Хрест бойових заслуг». Її отримали:

Солдат Михайло Ластівка. Захищає Україну на Донеччині, де в лютому – березні цьогоріч брав участь в обороні Північного. Зокрема, зірвав ворожі штурми українських позицій, збив FPV-дрон зі стрілецької зброї, урятувавши життя воїнів, організовував допомогу пораненим та їх евакуацію, а також завдавав втрат ворогу.

Майор Юрій Луньов. Брав участь у всіх бойових завданнях 2-го стрілецького батальйону 57-ї окремої мотопіхотної бригади: від Херсонського напрямку до Вовчанська. Його підрозділ зупинив низку російських штурмів, ліквідував понад 200 ворожих піхотинців та ще п’ятьох узяв у полон, знищив 15 одиниць бронетехніки.

Молодший сержант Сергій Прінь, бойовий медик. Потрапив у засідку в районі Новомихайлівки, де прийняв бій та знищив двох окупантів. Затримував просування ворога, виявляв ДРГ, відбивав штурми й утримував позиції. Тричі був поранений і сам надавав собі допомогу, врятував пораненого побратима та евакуював його. Особисто зачистив лісосмугу завдовжки 2 км, знищивши сімох загарбників.

Молодший сержант Павло Шуміцький. На Харківщині у складі мобільної групи відбив два ворожі штурми. Прикривши відхід групи, залишився на позиції один і в бою захопив у полон трьох окупантів. Під вогнем витягнув пораненого побратима, надав йому допомогу та організував евакуацію.

Також Президент відзначив захисників і захисниць орденами Богдана Хмельницького І–ІІІ ступенів та «За мужність» ІІ і ІІІ ступенів.

Глава держави вручив командирам підрозділів бойові прапори: 33-й окремій механізованій бригаді, 41-й окремій механізованій бригаді, 44-й окремій механізованій бригаді, 116-й окремій механізованій бригаді 10-го армійського корпусу та 354-му навчальному механізованому полку 169-го навчального центру імені князя Ярослава Мудрого, а також почесні відзнаки «За мужність та відвагу» 3-й окремій штурмовій бригаді та окремій президентській бригаді імені гетьмана Богдана Хмельницького.

Володимир Зеленський передав командирам бригад стрічки почесних найменувань: 22-й окремій механізованій бригаді присвоєно найменування «Миколаївська», 32-й окремій механізованій бригаді – «Сталева», 65-й окремій механізованій бригаді – «Великий луг» та 128-й окремій бригаді територіальної оборони – «Дике поле».

Крім того, Президент присвоїв військові звання бригадного генерала командиру 19-го армійського корпусу полковнику Олександру Бакуліну, начальнику 169-го навчального центру імені князя Ярослава Мудрого полковнику Олексію Майстренку та заступнику командувача Об'єднаних сил ЗСУ полковнику Віктору Солімчуку.