Україна стоїть на порозі економічного прориву, зупинятися ми не збираємось – Володимир Зеленський

Україна робить усе необхідне для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом і підтримки економічного зростання, наголосив Президент Володимир Зеленський.

Під час виступу на форумі RE:THINK. Invest in Ukraine у Маріуполі Глава держави відзначив продуктивну та рішучу роботу нового складу Верховної Ради, який лише за два місяці ухвалив понад 40 законів, частину з яких бізнес і міжнародні партнери України очікували роками. Зокрема, це закон про концесії, який розблокує значні інвестиції в інфраструктуру України.

«Ми зменшуємо роль держави в економіці там, де вона не є ефективною. Приватизація, дерегуляція, «Держава у смартфоні» – всі ці ініціативи дадуть змогу бізнесу розправити крила та дихати на повні груди», – сказав він.

«Сьогодні ми робимо все необхідне, щоб продовжувати співпрацю з Міжнародним валютним фондом та підтримувати економічне зростання», – підкреслив Президент.

Також серед пріоритетів української влади – земельна реформа. «Уряд подав законопроект щодо запровадження вільного ринку землі, що дасть поштовх агропромисловому сектору, залученню інвестицій і сучасних технологій», – зазначив Глава держави.

Відповідаючи на критику, яка подекуди лунає на адресу влади за поспішність в ухваленні рішень і так званий турборежим, Володимир Зеленський зауважив, що краще рухатися швидко, навіть припускаючись незначних помилок, які можна виправити, ніж тупцювати на місці, що фактично означає рухатися назад.

«Зупинятися ми не збираємось. Ми продовжуємо євроінтеграцію та гармонізацію українського законодавства з європейським. Проведемо глибинну податкову реформу, яка почне діяти у 2021 році. Викорінимо неправомірний тиск на бізнес з боку правоохоронних органів. Я особисто обіцяю персональний захист кожному інвестору», – підкреслив Глава держави.

Президент висловив переконання, що зараз країна стоїть на порозі економічного прориву, про що свідчать ключові показники.

«У другому кварталі ми продемонстрували 4,6% зростання реального ВВП. Міжнародні організації суттєво покращили свої прогнози стосовно економічного зростання України у наступному році. Україна піднялася на 7 позицій у рейтингу Doing Business. Міжнародні агенції підвищили наш кредитний рейтинг та змінили прогноз на «стабільний» і «позитивний», – нагадав Володимир Зеленський.

Також він заначив, що Національний банк України знизив облікову ставку відразу на 1%, що свідчить про уповільнення інфляції та сприятиме здешевленню позикових коштів.

«У найближчих планах – велика приватизація десятків інвестиційно привабливих об’єктів. Маємо створити ефективні правила роботи на енергетичних ринках і спростити ведення бізнесу, прибравши обмеження у сферах трудових відносин та руху капіталу», – наголосив Глава держави.