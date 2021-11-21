Україна створює національного авіаперевізника – Володимир Зеленський

Запуск національного авіаперевізника, нові сучасні летовища, трансформація Міжнародного аеропорту «Бориспіль» у східноєвропейський авіахаб, відродження авіабудування та посилення співпраці з Європейським Союзом – це цілі на найближчі роки, заявив Президент України Володимир Зеленський під час форуму «Велике будівництво: авіація та туризм».

«Я завжди говорив про те, що нам дуже потрібні проекти, які зшивають нашу державу – Україну. Як метафорично, так і в прямому сенсі слова – практично, проектно», – сказав Президент, зауваживши, що колись будівництво літаків стало одним з важливих магістральних проектів Європейського Союзу.

«Сьогодні важливий день – ми повертаємо світу ідею про європейський літак. Тепер це наша, українська мрія, спільна з колегами з Європи. В Україні є прекрасний «Антонов», всі виробничі потужності для повного циклу створення сучасного літака. Це непросто, але ми вже це робимо. Це й cargo-літаки, і державне замовлення. Цього року будують три літаки для нашої держави. У нас є всі потужності для серійного виробництва, аж до забезпечення комплексної післяпродажної підтримки», – зазначив Володимир Зеленський.

Водночас, за словами Президента, тривають перемовини з західними партнерами щодо створення в Україні сучасного авіахабу для модернізації пасажирських літаків у вантажні.

З метою реалізації державних інтересів у сфері авіаперевезень у межах програми «Велике будівництво» створюється національний авіаперевізник.

«Крім обіцянок, переходимо до практичної реалізації – це наш національний авіаперевізник, його створення буде розпочато офіційно вже сьогодні. Ми готові інвестувати у повітряний флот, навантажувати українських виробників та залучати світових лідерів до об’єднаних проектів у авіабудівництві», – наголосив Глава держави.

За словами Володимира Зеленського, робоча назва майбутньої компанії – Ukrainian National Airlines (UNA, «Українські національні авіалінії»). Вже є підтвердження економічної доцільності цього проекту від французьких консультантів.

«Однак втілення цієї ідеї – це не лише про збільшення прибутку та пасажиропотоку, але й у цілому питання статусу, іміджу, престижу нашої держави. Наш національний авіаперевізник – незалежний від будь-яких інших груп та інших впливів», – зауважив Президент.

Водночас, за його словами, Україна сьогодні інвестує мільярди гривень у модернізацію регіональних аеропортів, у будівництво нових злітно-посадкових смуг і терміналів у Чернівцях, Рівному, Житомирі, Кривому Розі, Києві, Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, на Одещині, у Херсоні, Вінниці, Полтаві.

«Також ми готуємося до будівництва ще двох (нещодавно ми вирішили це важливе стратегічне питання) нових аеропортів на сході України і ще одного нового аеропорту на Закарпатті. Ми зшиваємо нашу державу відкритим небом», – наголосив Володимир Зеленський.

Також він нагадав про головну подію цього року – підписання угоди про відкрите небо з Європейським Союзом, яку ще часто називають другим безвізом.

«Угода про Спільний авіаційний простір з Україною є унікальною, оскільки Європейський Союз не має з жодною країною світу авіаційних угод саме на таких умовах. Зокрема, Україна зберігає за собою свої повноваження як держави – виробника авіаційної техніки. Це дуже важливо для нашого вітчизняного бренда «Антонов», відповідні сертифікаційні повноваження також зберігаються за Україною», – зазначив Глава держави.

«Запуск національного перевізника, нові сучасні аеропорти – це питання не про поодинокі випадки, це вже десяток нових сучасних аеропортів – це великий крок вперед. Трансформація Міжнародного аеропорту «Бориспіль» у найпотужніший східноєвропейський авіахаб, відродження нашого сучасного українського авіабудування та посилення промислової співпраці у форматі Україна – країни Європейського Союзу – це головні цілі для нас, для міністерства, для «Великого будівництва», які ми ставимо на найближчі роки. Очевидно – амбітні, зрозуміло – непрості, але, впевнений, – здійсненні», – наголосив Президент.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що унікальне географічне розташування України сприяє тому, щоб країна стала великим регіональним і туристичним хабом.

На переконання очільника уряду, найближчим часом можна очікувати зростання в галузях авіаперевезень та туризму. Розвитку цих галузей сприятиме підписана угода про відкрите небо, яка дає змогу лібералізувати відносини з європейськими авіаперевізниками, зробити подорожі літаком для українців доступнішими та відкриває можливість для визнання сертифікатів літаків українського виробництва.

«Це дає перспективу щодо інвестицій авіакомпаній у відповідну інфраструктуру та підтримує нашу школу авіабудування», – наголосив Прем'єр-міністр.

Не менш важливими, за словами Дениса Шмигаля, є державні інвестиції у розвиток авіаційної інфраструктури, які лише цього року сягнули 3,4 млрд грн.

Ще одним чинником очільник уряду назвав розвиток вітчизняного авіабудування. За його словами, Державна цільова науково-технічна програма розвитку авіаційної промисловості на 2021-2030 роки містить дорожню карту з розвитку авіабудування, яку розробляли з урахуванням найкращого світового досвіду.

«Загальний обсяг інвестицій у ці роки в розвиток українського авіабудівництва складе понад 34 мільярди гривень, а 45 високотехнологічних підприємств авіабудування до 1 січня 2025 року отримали податкові пільги», – зазначив він.

За словами Прем’єр-міністра, оновлена стратегія передбачає модернізацію виробництва пасажирських і транспортних літаків сімейства Ан, гвинтокрилів «Мі», безпілотних літальних апаратів, імпортозаміщення товарів російського виробництва.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков зі свого боку розповів, що розглядається питання щодо зниження ставки ПДВ для внутрішніх авіаперевезень. За його словами, як компроміс зараз обговорюється зниження ставки з 20% до 7%, що буде стимулом для українських авіаперевізників зробити перельоти всередині країни дешевшими.

Урядовець запевнив, що створення національного авіаперевізника не має лякати приватні компанії, адже «ринок зростатиме, і всім вистачить місця». На його переконання, національний авіаперевізник має допомогти захистити стратегічні інтереси держави у сфері авіаперевезень, зокрема під час необхідності термінового переміщення людей в умовах закриття кордонів чи з гарячих точок планети.

Олександр Кубраков зазначив, що, згідно з проведеними розрахунками, національна авіакомпанія має стати прибутковою через п'ять років.

Очільник Міністерства інфраструктури також зауважив, що Україна цього року повертає транзит літаків над територією Чорного моря, яку вона контролює.

«Завдяки нашій спільній роботі з «Украерорухом», з МЗС ми бачимо, що велика частина авіакомпаній почала використовувати наш авіаційний простір. Відповідні показники за цей рік зросли втричі. Динаміка відновлення повітряного руху у нас перевищує середньоєвропейський показник. І від цього зростають наші доходи», – повідомив міністр.