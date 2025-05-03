Україна та Чехія уклали меморандум щодо співпраці в галузі ментального здоров’я

Перша леді України Олена Зеленська розпочала візит до Чехії із зустрічі з першою леді країни Євою Павловою.

Дружини президентів поділилися очікуваннями від конференції Healthcare Initiative for Ukraine. Олена Зеленська відзначила, що Чехія вже багато робить для порятунку життів в Україні. Зокрема, через проєкт Ukraine investment framework працює над реновацією та модернізацією шести лікарень – на Волині, Дніпровщині, Київщині, Львівщині та Рівненщині.

«Від нинішньої конференції очікуємо дієвих результатів для наших пацієнтів, лікарів, клінік, зокрема нових угод про медичне партнерство», – сказала перша леді України.

Під час зустрічі також ішлося про приєднання Чехії до Глобальної коаліції українських студій. Меморандуми між вітчизняними та чеськими закладами вищої освіти будуть підписані в понеділок.

«Україністики у вищих навчальних осередках стане більше. Відповідно, більше буде об’єктивної інформації про Україну. Сприятиме цьому й відкриття української книжкової полички у головній бібліотеці країни», – зазначила дружина Президента України.

Перші леді України та Чехії також домовилися про співпрацю між країнами у сфері ментального здоров’я.

У присутності Олени Зеленської та Єви Павлової міністри охорони здоров’я Віктор Ляшко та Властіміл Валек уклали меморандум між Координаційним центром із психічного здоров’я Кабінету Міністрів, який супроводжує реалізацію Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?», та Національним інститутом психічного здоров’я Чехії.

«Україна накопичила унікальний досвід реагування на виклики війни як на національному рівні, так і в громадах, де проростають послуги з ментального здоров’я. Партнерство між «Ти як?» і Національним інститутом психічного здоров’я Чехії, що поєднує науку, практичну роботу й розробку політик в одну живу та дієву модель змін, дасть змогу осмислити цей досвід, адаптувати міжнародні практики та розвивати нові підходи до стійкості», – сказала Олена Зеленська.

Мета співпраці – підтримка формування національного науково-аналітичного центру, який поєднуватиме експертизу, дослідження та інноваційні підходи в роботі з травмою війни.

Співпраця між двома країнами відбуватиметься у межах програми Мedevac – ініціативи уряду Чехії з підтримки країн, які перебувають у стані гуманітарних викликів.