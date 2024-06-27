У Брюсселі Президент Володимир Зеленський та Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною та Естонією.

Естонія надасть Україні оборонну допомогу на суму понад 100 млн євро цього року та продовжуватиме різнобічну підтримку впродовж десятирічного терміну дії документа. Естонський уряд виділятиме щонайменше 0,25 % ВВП щороку впродовж 2024-2027 років на військову підтримку нашої країни. Естонія першою запропонувала фіксацію відсотка ВВП на підтримку України у двосторонніх безпекових угодах.

У документі закріплені окремі компоненти довгострокової військової допомоги Україні, зокрема щодо типів озброєння, які надає Естонія, а саме: артилерія (гаубиці 122-мм та 155-мм калібру), протитанкові ракетні комплекси, ракети й міни, гвинтівки Carl Gustaf, гранатомети, безпілотні системи та засоби РЕБ.

Україна та Естонія започаткують регулярний Стратегічний діалог для обговорення питань безпеки й оборони обох країн. В угоді також закріплені питання співпраці щодо постачання озброєнь і військової техніки, тренувань, діяльності IT-коаліції та інших коаліцій спроможностей, а також поглибленої співпраці у сфері оборонно-промислового комплексу.

Окремі блоки угоди стосуються посилення санкцій проти РФ, відшкодування збитків, притягнення агресора до відповідальності, допомоги нашій державі у відновленні й відбудові, протидії гібридним загрозам, співпраці у сферах кібер- та інформаційної безпеки, а також захисту критичної інфраструктури.

Крім того, у документі чітко підтверджена підтримка з боку Естонії майбутнього членства України в ЄС і НАТО.

Україна та Естонія уклали двосторонню безпекову угоду на виконання Спільної декларації G7 від 12 липня 2023 року.