Україна та Франція скоординували подальші кроки за підсумками зустрічі лідерів у Парижі та підготовку до наступних контактів

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч із міністром-делегатом із європейських справ при міністрові Європи та закордонних справ Франції Бенжаменом Аддадом.

Ігор Жовква подякував Франції та особисто Бенжамену Аддаду за підтримку України й наших людей.

Головна тема обговорення – координація наступних кроків за підсумками зустрічі президентів України та Франції, що відбулася в Парижі 13 березня. Йшлося про реалізацію домовленостей, роботу в межах Коаліції охочих, розвиток оборонної співпраці, посилення санкційного тиску на Росію та гарантії безпеки. Сторони також говорили про підготовку до наступних контактів лідерів і на двосторонньому рівні, і в більш широкому форматі за участю європейських партнерів.

Заступник керівника Офісу Глави держави відзначив протидію російському танкерному флоту з боку Франції, зокрема затримання підсанкційного танкера в Середземному морі. Україна підтримує позицію Франції щодо необхідності змін на рівні законодавства Євросоюзу. Треба працювати над тим, щоб була можливість не лише зупиняти такі судна, а й конфісковувати нафту, яку вони перевозять. Це особливо актуально зараз, коли на тлі глобальної кризи вже не вперше слабшають обмеження і завдяки цьому Росія наповнює свій воєнний бюджет.

Також обговорили процес євроінтеграції України. Ігор Жовква наголосив, що наша країна успішно завершила процес скринінгу й готова до відкриття всіх шести переговорних кластерів одразу після розблокування переговорного процесу з боку Угорщини.

«Саме Франція у 2022 році стала рушійною силою в подоланні скепсису деяких європейських країн щодо надання Україні статусу кандидата. І тому зараз ми розраховуємо на стратегічну роль Парижа в подоланні всіх перешкод на шляху до членства України у Євросоюзі», – зазначив заступник керівника Офісу Президента.

Бенжамен Аддад запевнив, що позиція його країни чітка й принципова: Франція підтримує вступ України до Євросоюзу та відзначає якість проведення відповідних реформ.