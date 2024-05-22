Україна та Греція найближчим часом підпишуть безпекову угоду

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква зустрівся зі спеціальним уповноваженим Міністерства закордонних справ Грецької Республіки з питань України Спиридоном Ламбрідісом.

Ігор Жовква подякував Греції за непохитну підтримку та значну всебічну допомогу нашій країні, зокрема оборонну, з початку повномасштабного російського вторгнення. Він також наголосив, що її важливо й надалі посилювати відповідно до нинішніх потреб українських воїнів.

Заступник керівника Офісу Президента відзначив підтримку Української формули миру з боку Греції, а також активну участь країни в реалізації її окремих пунктів. Також обговорили підготовку до інавгураційного Саміту миру у Швейцарії, зокрема спільні зусилля для ширшого залучення країн Глобального Півдня до роботи Саміту.

Під час зустрічі домовилися завершити переговори щодо підготовки двосторонньої безпекової угоди, щоб Україна та Греція змогли укласти її найближчим часом.

Ігор Жовква також зазначив, що для України важлива підтримка з боку Греції початку переговорів про вступ нашої країни до ЄС, а також наближення до членства в НАТО.